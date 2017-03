EEUU publica informe de derechos humanos sin Tillerson y sin señalar a países

Washington, 3 mar (EFEUSA).- El Departamento de Estado distribuyó su informe anual de derechos humanos en el mundo sin que el secretario de Estado, Rex Tillerson, lo presentara y sin que se apuntara a los países con peores violaciones en el mundo.

El informe, que en el pasado era presentado por el secretario de Estado en una rueda de prensa, expone las conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, pero no presenta una lista ya que “la situación general es muy diversa”, indicó un funcionario estadounidense en una teleconferencia con periodistas.

“Hay actores estatales y no estatales que han intentado suprimir derechos, y gobiernos que han suprimido libertades individuales (…). Los temas constantes siguen siendo los abusos de fuerzas de seguridad, la corrupción y la discriminación de minorías, especialmente lo inmigrantes”, indicó la fuente gubernamental.

El informe vuelve a exponer violaciones muy graves de derechos humanos en países en conflicto como Siria, Libia, Irak, Yemen o Afganistán, mientras que se mantiene crítico con la situación en Rusia, Filipinas, Irán, Venezuela, Cuba, Sudán o Somalia.

En el caso de Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte llegó al poder el pasado junio con una línea dura hacia el crimen, funcionarios estadounidenses indicaron hoy que como parte de la “larga alianza con Filipinas promoveremos los derechos humanos”.

En este sentido, agregaron que Tillerson se asegurará de que la aprobación de venta de armas, que tiene que aprobar el Departamento de Estado, no se realiza para que llegue a manos de aquellos que dañan los derechos humanos en el mundo.

El informe, elaborado durante 2016 y con datos de ese año, es el primero que presenta el equipo del presidente Donald Trump, que tomó posesión del cargo en pasado enero.

Durante la llamada con la prensa, los funcionarios estadounidenses se refirieron a la audiencia de confirmación de Tillerson de enero pasado para recordar que el nuevo secretario de Estado está comprometido con el respeto y la promoción de los derechos humanos en el mundo, pero no tiene previsto comparecer hoy ante los medios como lo solía hacer su antecesor, John Kerry.

El senador republicano Marco Rubio lamentó que el informe se presente sin la presencia de Tillerson y le pidió que lo “reconsidere”, mientras que Human Rights Watch (HRW) dijo que el bajo perfil dado al documento sugiere a los violadores de derechos humanos que EEUU se mantendrá en “silencio frente a la represión”.

Las conclusiones se usan como base para que el Congreso determine la ayuda o financiación a otros países por parte de Estados Unidos.

Ante la insistencia de los periodistas para que aclarasen qué cambios recientes son los más significativos, los funcionarios estadounidenses se limitaron a decir que el informe “habla por sí solo”.

