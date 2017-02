El “spanish-Chelsea acaricia el título, Ancelotti milenario, LaLiga emociona

Madrid, 26 feb (EFE).- Un Chelsea que acaricia el título de mano de sus españoles, el italiano Carlo Ancelotti convertido en milenario en los banquillos, y un campeonato español emocionante, con alternancia en horas de líder, han marcado el fin se semana futbolístico en el Viejo Continente.

El “Spanish-Chelsea” sigue funcionando. Cesc Fabregas, Pedro y Diego Costa anotaron y su equipo se llevó los tres puntos ante el Swansea (3-1), que puso el momentáneo 1-1 en remate del también español Fernando Llorente.

Con ello, el Chelsea sigue líder, ahora con diez puntos de ventaja sobre el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, que arrasó al Stoke City (4-0) con triplete de Harry Kane y es el eventual segundo clasificado.

Y es que se aplazó el derbi de Manchester, City-United, al estar disputando este domingo el conjunto de Jose Mourinho la final de la Copa de la liga, ante el Southampton. Se impuso el conjunto “Red Devil” por 3-2, con dos tantos del sueco Zlantan Ibrahimovic, el último decisivo (minuto 87).

Es la quinta Copa de la Liga del Manchester United, la cuarta de Mourinho (tres anteriores con el Chelsea) y su primer gran título con los “Diablos Rojos”.

El Leicester, vigente defensor del título, que despidió este jueves a su técnico-milagro Claudio Ranieri, recibe mañana al Liverpool, pero de momento ya ocupa plaza de descenso.

En la Bundesliga, el italiano Carlo Ancelotti no pudo celebrar mejor su partido 1.000 como entrenador profesional (591 triunfos). Su actual equipo, el Bayern Múnich, destrozó al otrora temible Hamburgo (8-0), con triplete del polaco Robert Lewandowski y un tanto del chileno Arturo Vidal.

A cinco puntos del líder, Bayern, sigue el RB Leipzig, que derrotó al Colonia (3-1). Y mucho más lejos, a trece puntos, el Borussia Dortmund, que se impuso a domicilio al Friburgo (0-3).

En el Calcio, donde el Juventus Turín sigue sin piedad y batió con grandes apuros al Empoli (2-0), la gran noticia fue la derrota casera del Nápoles ante el Atalanta (0-2).

El conjunto napolitano, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, no perdía en liga desde hacía catorce jornadas. Lo ha hecho ahora ante el equipo revelación, que figura en la cuarta plaza, y que marcó sus dos tantos por medio del joven defensa central Mattia Caldara, jugador ya fichado por el Juventus Turín pero que permanecerá en Bérgamo hasta junio de 2018.

Se mantiene el Roma segundo, a siete puntos del Juventus Turín, tras batir a domicilio a un Inter que sale de zona europea.

LaLiga Santander está emocionante. Tras el pinchazo del Real Madrid el miércoles ante el Valencia, cayendo en uno de los dos partidos que le restaban por recuperar, la parte alta se ha ajustado.

Este mismo domingo, Real Madrid y Barcelona se alternaron en el liderato. Se puso en todo lo alto, a media tarde, el conjunto barcelonista tras imponerse en su visita al Atlético de Madrid (1-2), en un partido disputado partido, donde un gol de Leo Messi a cuatro minutos del final decidió.

El Barcelona, sin jugar un gran encuentro, se aprovechó especialmente de dos fallos defensivos en el despeje local para matar al rival, que había logrado el momentáneo empate en gol de cabeza del reaparecido uruguayo Diego Godin. Diego Pablo Simeone no pudo celebrar con triunfo su partido 300 como técnico del Atlético.

Y horas después, con gran sufrimiento y cerca de una nueva zozobra, recuperó el liderato el Real Madrid con su triunfo en casa del Villarreal (2-3), en un choque donde remontó un 2-0, con tres tantos en la última media hora. obra de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo (penalti) y Álvaro Morata (m.83).

El Real Madrid sigue con un punto de ventaja sobre el Barcelona y con tres sobre el Sevilla, que también sufrió en el derbi sevillano ante un Real Betis que jugó mejor en la primera hora y se adelantó antes del descanso. Pero el equipo de Jorge Sampaoli reaccionó a tiempo y, a golpe de remates a balón parado, se llevó los tres puntos (1-2).

La Ligue1 sigue teniendo al Mónaco en todo lo alto. El conjunto del Principado se llevó una sufrida victoria en su visita al Guingamp (1-2) y lidera con tres puntos de ventaja sobre el Niza, que se impuso con remontada incluida al Montpellier (2-1), y sobre el París Saint Germain, que se impuso en Marsella (1-5) con un gol de Edinson Cavani, su vigésimosexto.

En Holanda el Feyenoord no cede terreno. Se impuso en casa al PSV Eindhoven (2-1), con lo que mantiene sus cinco puntos de ventaja sobre un Ajax que goleó al Heracles (4-1), con un tanto del colombiano Davinson Sánchez.

Prosigue en Bélgica el “mano a mano”, igualados a puntos, entre el Club Brujas y el Anderlecht, tras los respectivos triunfos ante el Waregem (5-0) y el Genk (2-0).

Sorpresa en Grecia, donde cayó por segunda semana consecutiva el Olyampicos. Sin embargo, mantiene siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Panionios, que lleva cuatro triunfos seguidos.

