Trump centrará su política económica y comercial en “devolver” empleos a EEUU

Washington, 23 feb (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que centrará toda su política económica y comercial en “devolver” empleos al país, al denunciar que muchos de esos trabajos, en particular de sectores manufactureros, se fueron a país como China o México y “tienen que regresar”.

“Las políticas de mi Administración y la reforma normativa, la reforma tributaria y las políticas comerciales devolverán una parte importante de empleos manufactureros a nuestro país”, dijo Trump a los periodistas al inicio de una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de más de una veintena de grandes fabricantes estadounidenses.

“Todo va a estar basado en traer de vuelta nuestros trabajos, los buenos trabajos, los trabajos verdaderos. Se fueron y están volviendo. Tienen que regresar”, agregó Trump.

Según el mandatario, “un tercio” de los empleos de la industria manufacturera del país se han perdido a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente entre EEUU, Canadá y México desde 1994, aunque las estadísticas oficiales muestran que el declive del sector comenzó décadas antes de la firma de ese pacto.

Además, Trump insistió de nuevo hoy en que el déficit comercial de EEUU con México es de 70.000 millones de dólares anuales, algo “insostenible” y que “no incluye las drogas que fluyen a través de la frontera como el agua”.

“No vamos a dejar que eso suceda. No puedo dejar que eso suceda. Vamos a tener una buena relación con México, espero. Y si no la tenemos, no la tenemos”, subrayó el presidente.

Trump dijo también que alertó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, quien se encuentra hoy de visita en México junto con el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, John Kelly, de que ese viaje iba a ser “difícil” porque es necesario “ser tratados con justicia” por esa nación vecina.

En cuanto a China, Trump señaló que “70.000 fábricas” estadounidenses han cerrado desde que ese país se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace 16 años.

La promesa de recuperar millones de empleos perdidos se remonta a la campaña electoral de Trump y el magnate dejó claro en su discurso de investidura presidencial, el pasado 20 de enero, que su Gobierno seguirá dos “sencillas” reglas económicas: comprar productos estadounidenses y contratar a ciudadanos estadounidenses.

Más allá de eso, Trump no ha ofrecido todavía muchos detalles de cómo pretende cumplir esa promesa.

Están pendientes, por ejemplo, la presentación de un programa de infraestructuras, el plan para reemplazar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, a la que Trump responsabiliza en parte de la pérdida de empleos, la reforma tributaria y el proyecto presupuestario para el próximo año fiscal.

El nuevo secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó precisamente hoy en declaraciones al canal financiero CNBC que la Casa Blanca está trabajando en una reforma fiscal que será “muy significativa” y confió en que sea aprobada por el Congreso antes del próximo agosto.

Trump comentó hace unos días, sin ofrecer detalles, que “en las próximas semanas” daría a conocer su ambiciosa reforma fiscal, que previsiblemente hará énfasis en la rebaja de impuestos para las empresas.

A la reunión de hoy con Trump asistieron, entre otros, los consejeros delegados de compañías como Dell, Johnson & Johnson, Whirlpool, Ford, GE, Caterpillar y Lockheed Martin.

Después del encuentro con los líderes de las compañías manufactureras, el mandatario participó en una reunión sobre tráfico de personas, un problema que calificó de “epidémico” y que se comprometió a combatir.

Trump también mantuvo hoy una conversación telefónica con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pero de momento la Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre el contenido de esa llamada.

Desde Canadá, la oficina de Trudeau informó de que ambos líderes abordaron la cooperación fronteriza y las próximas cumbre del G7 (grupo de los siete países más industrializados del mundo) y el G20 (grupo de países avanzados y emergentes), entre otros asuntos.

Además, esta noche Trump asistirá a una cena con el Consejo de Empresarios, que congrega a algunos de los principales líderes empresariales del país.

