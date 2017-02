Se acabó el descanso y llega el momento de la definición en NBA

Houston (EE.UU.), 23 feb (EFE).- El tradicional descanso, ahora convertido en una semana completa que disfrutan los jugadores de la NBA, da paso al inicio de los dos últimos meses de competición de la temporada regular que serán los claves de cara a definir a los equipos que alcancen los playoffs.

Costó, pero los directivos de la NBA, entendieron que darle descanso a las estrellas era algo que necesitaban establecer de manera oficial si no querían tener problemas mayores en la recta final de la competición.

Las estrellas a través de sus propios equipos con entrenadores como Greg Popovich, de los Spurs de San Antonio, pionero, se rebelaron contra el calendario establecido por la NBA y comenzó a darle descanso a los jugadores estelares del equipo,

Ahora ya son todos los entrenadores los que permiten que los jugadores estrellas y franquicia pueden tener días de descanso aunque no estén lesionados.

De ahí, que el descanso de una semana que han tenido la mayoría de los jugadores, les ha venido muy bien a la hora de recuperar fuerzas tras los agotadores tres meses y medio iniciales de la temporada.

Las figuras se divirtieron en el Partido de las Estrellas en Nueva Orleans. Los que no fueron seleccionados lo hicieron en privado y los entrenadores y ejecutivos aprovecharon para analizar sus equipos y posibles cambios de cara a los últimos dos meses de la temporada regular.

Con apenas horas ya para que concluya la fecha tope de poder hacer traspasos, le seguirá el inicio de la primera jornada de liga de la segunda mitad de competición, en la que el octavo puesto en la Conferencia del Oeste está en la mira de varios equipos.

Casi todas las plazas en el Este están en juego. La puja por ganar posiciones hace suponer que se producirán más cambios antes que expire el plazo de traspasos.

Hasta el momento el gran traspaso lo protagonizó el pívot DeMarcus Cousins al que los Kings de Sacramento lo envió a los Pelicans de Nueva Orleans nada más concluir el Partido de las Estrellas que se disputó en esa ciudad estadounidense.

La dueña de Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, y Magic Johnson como nuevo presidente de operaciones de baloncesto, encabezaron una purga en los mandos del equipo.

Los Rockets de Houston reforzaron el banquillo al conseguir de los Lakers al escolta Lou Williams, los Raptors de Toronto lograron al ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka de los Magic de Orlando.

No se descarta que figuras como Jimmy Butler, Paul George y Derrick Rose puedan cambiar de equipo, incluido el alero Carmelo Anthony, aunque en su caso será si él quiere ceder la cláusula de veto que posee en el contrato que firmó con los Knicks de Nueva York.

Aunque estrellas como el alero LeBron James trata de poner calma en cuanto a lo que puedan hacer los Cavaliers de Cleveland para reforzar la plantilla, los rumores están abiertos para que pueda suceder cualquier cosa.

En un mensaje a los seguidores de los Cavaliers previo a la pausa, James afirmó que el equipo sabrá responder en su empeño por revalidar su campeonato, pese a que no ha podido reforzarse como quiere, y a sufrido bajas importantes como la del ala-pívot Kevin Love y el escolta J.R. Smith.

Pero esto no impide que los Celtics de Boston, Wizards de Washington y Raptors traten de darle alcance como líder en la Conferencia Este.

Los Celtics son segundos, apenas dos victorias detrás de Cleveland. Los Wizards han sido la gran revelación y ya son terceros.

Mientras que los Raptors, que ocupan el cuarto lugar, con la llegada de Ibaka esperar volver a remontar posiciones.

Más abajo en la clasificación del Este, desde el séptimo puesto que ocupan los Bulls de Chicago y el octavo, que les pertenece a los Pistons de Detroit hasta el undécimo que les pertenece a los Hornets de Charlotte todo podría cambiar si hay algún tipo de traspasos dentro de los tres equipos.

Si los Bulls deciden desprenderse de Butler se trataría de comenzar una renovación completa y al final se quedarían sin jugar los playoffs y lo mismo sucederá con los Piston si traspasan al base Reggie Jafckson, mientras que los Hornets busquen reforzarse.

En el Oeste, en cambio, la parte alta de la tabla de posiciones se presenta más estable con los Warriors de Golden State como claros favoritos, les siguen los Spurs y el tercero los Rockets de Houston tienen cinco triunfos más que Los Angeles Clippers, que son cuartos.

Mientras que el octavo puesto, ahora ocupado por los Nuggets de Denver, será el más codiciado, especialmente por los Pelicans que tienen 26 partidos para demostrar que el nuevo dúo que han formado con Cousins y Anthony Davis puede ser demoledor.

Related