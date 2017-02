La empresa procesada en el caso Neymar está “segura” de que el jugador “no será preso”

Sao Paulo, 22 feb (EFE).- La empresa familiar N&N Consultoría, procesada por la Justicia española en el caso Neymar por supuesta corrupción en el fichaje del futbolista, afirmó hoy estar “segura” de que el astro brasileño “no será preso”.

“Estamos seguros de que al final del proceso será reconocido que no fue practicado ningún crimen”, manifestó en un comunicado la compañía, de titularidad al 50 % de los padres del jugador del Barcelona.

La Audiencia Nacional, en España confirmó el lunes los procesamientos del jugador Neymar da Silva y del FC Barcelona como persona jurídica por corrupción en su fichaje cuando jugaba en el Santos brasileño en 2011, por lo que irán a juicio.

Además de estos dos procesamientos, la sección cuarta de lo Penal ha ratificado los de la madre del jugador, Nadine Gonçalves, la empresa N&N Consultoría y el Santos, procesados todos ellos junto al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor, Sandro Rosell, cuyos recursos están pendientes de ser resueltos.

En noviembre pasado un juez de este órgano judicial dictó el auto de procesamiento contra los citados, acusados de un delito de corrupción entre particulares, a raíz de la admisión de una querella de la empresa DIS, propietaria del 40 % de los derechos federativos de Neymar, la cual no fue informada de la transacción.

No obstante, N&N Consultoría consideró en la nota que “cualquier jugador profesional, no solo Neymar, tiene el sagrado derecho de escoger donde quiere trabajar, independientemente de la condición financiera ofrecida”.

En opinión de la firma, una condena al jugador “es tirar a la basura todos los derechos y garantías fundamentales conquistados en un estado democrático de derecho, sea en Brasil, sea en España”.

“Felizmente, sentimiento no compartido por la empresa DIS, el futbolista de la selección brasileña Neymar Jr. no será preso, concluyó N&N Consultoría.

