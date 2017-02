La ciudad de Seattle archiva las solicitudes de la Freedom of Information Act (Ley por la Libertad de la Información) con información sobre el decreto de inmigración de Trump

SEATTLE (21 de febrero, 2017). El alcalde Edward B. Murray anunció durante su discurso State of the City en 2017 que, bajo la dirección del fiscal municipal Pete Holmes, la ciudad de Seattle archivará una serie de solicitudes Freedom of Information Act (FOIA, Ley por la Libertad de la Información) de múltiples agencias federales en relación con el decreto ejecutivo del presidente Trump que afecta a inmigrantes y refugiados. Las solicitudes se envían al Department of Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos), Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el Department of Justice (DOJ, Departamento de Justicia de los Estados Unidos).

“El decreto ejecutivo del presidente Trump ha creado confusión y temor generalizados en las comunidades de inmigrantes de todo el país”, comunicó el alcalde Murray. “Seattle ha vivido esto antes con el confinamiento de los japoneses americanos hace 75 años, no volveremos a esos días oscuros. Vamos a tratar de determinar la definición de la administración para ‘ciudades santuario’ y las acciones legales que el gobierno federal puede tomar contra nosotros. También buscaremos información detallada sobre los cambios de la administración a la política de viajes e inmigración, incluido el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Es deber del gobierno proveer información clara y precisa a todos los residentes y estamos preparados para tomar medidas para obtener esas respuestas.”

Las solicitudes FOIA buscan detalles relacionados con el decreto ejecutivo 13768 del presidente Trump que anuncia que las “jurisdicciones estilo santuario” no recibirán fondos federales y que otorgó a las autoridades de inmigración mayor discreción en la política de inmigración, detención y deportación.

El decreto ejecutivo ha sido caracterizado como confuso y con poca información pública disponible. Las solicitudes FOIA piden a las agencias federales que le proporcionen a Seattle todos los registros y planes pertenecientes al propósito y al cumplimiento del decreto de una manera oportuna. La ley federal requiere que las agencias respondan dentro de un plazo de 20 días.

Durante su discurso State of the City en Idris Mosque, el alcalde Murray dijo:

“En el ambiente de incertidumbre y temor en el que vivimos hoy, permítanme reafirmar mi compromiso con seguir siendo una ciudad que le dé la bienvenida a todos. Bajo mi dirección, junto con el fiscal municipal Pete Holmes, y en respuesta a las acciones y retórica de la administración sobre inmigrantes y refugiados, Seattle enviará hoy una serie de solicitudes FOIA a múltiples agencias federales incluido el Department of Homeland Security. Creemos que el principio de legalidad está de nuestro lado, y tomaremos medidas legales si el gobierno federal no responde a nuestras solicitudes de manera oportuna”.