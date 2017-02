El sueño del delantero Jordan Morris no lo pudo detener ni la Diabetes Tipo 1

Cuando se tienen nueve años de edad aún se tiene un largo recorrido lleno de obstáculos por delante para llegar al profesionalismo. Pero el obstáculo que se le presentó al hoy delantero de Seattle Sounders Jordan Morris a tan temprana edad, era más grande y complicado que él de la gran mayoría.

Morris fue diagnosticado con Diabetes Tipo 1.

“No se ven a un montón de jugadores de fútbol profesional con diabetes”, le dijo Morris al portal Sounder at Heart para una historia publicada por Isaac Slaughter. “Mi padre me dijo recientemente que ni siquiera creía que llegaría a jugar fútbol a nivel colegial”.

El tener Diabetes Tipo 1 significa que el páncreas no produce insulina. Por lo que Morris carga con un dispositivo del tamaño de un celular, una bomba de insulina, el cual le da la insulina necesaria durante el día.

Aun para diabéticos con el mejor control disponible, la enfermedad es un problema de salud mayor. Morris tuvo que aprender desde su corta edad a checarse la azúcar en la sangre múltiples veces al día, previo a cada comida debe contar cuantos carbohidratos ingerirá para saber cuánta insulina tomar, además de cargar con una mochila con suministros de emergencia con relación a la diabetes.

“Creo que la parte más difícil de la diabetes es que es muy impredecible”, dijo Morris. “Puedes comer las mismas cosas, hacer el mismo ejercicio un par de días seguidos y tu nivel de azúcar en la sangre será diferente al final”.

Como profesional, la enfermedad también le ha traído nuevos retos debido adrenalina. En un clásico ante Portland, su azúcar en la sangre bajo, por lo cual tuvo que ir a comer dulces a la banca. Y en la final de la MLS Cup ante Toronto FC, llegó al vestidor sintiéndose enfermo, debido a que se le había elevado la azúcar.

Morris dice sentirse orgulloso de la manera que ha lidiado con la diabetes y lograr haber llegado a la MLS. Ahora intenta ser un modelo a seguir para los niños, de la misma manera que otros atletas diabéticos como Jay Cutler y Adam Morrison le dieron esperanza a él cuando estaba creciendo, y espera darle esa misma esperanza a las nuevas generaciones de jóvenes diabéticos.

“Cuando era niño, me dije a mi mismo que esto no me detendría, y ahora que mi sueño se ha convertido en una realidad, es muy especial ver que esto ha sucedido. Creo que me enseñó a ser responsable a una muy corta edad. Tuve que lidiar con esta enfermedad de la cual tienes que estar frecuentemente atento. Definitivamente no creo que sería la persona que soy hoy sin ella”.