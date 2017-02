Damien Chazelle y Barry Jenkins, jóvenes directores piden paso en los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFEUSA).- Ambiciosos, sobrados de talento y sin pasar de los 40 años. Con dos películas totalmente opuestas como “La La Land” y “Moonlight”, Damien Chazelle y Barry Jenkins sobresalen en la carrera al Óscar de mejor director y piden paso en Hollywood a una nueva generación de cineastas.

Mel Gibson con su celebrado retorno en el filme bélico “Hacksaw Ridge”, Denis Villeneuve con su aguda reinterpretación de los códigos de la ciencia-ficción en “Arrival”, y Kenneth Lonergan con el austero y emocionante drama “Manchester By The Sea” completan la lista de directores candidatos a los Óscar, en la que no figura ninguna mujer como nominada.

DAMIEN CHAZELLE, soñando con las estrellas

Un deslumbrante homenaje a los musicales clásicos de Hollywood, un retrato idílico y de postal de Los Ángeles, y un exquisito romance en la ciudad de los sueños y las estrellas. Todo eso es “La La Land” y todo eso surgió de la cabeza de Damien Chazelle, un testarudo y brillante cineasta que solo tiene 32 años.

La música impregna de principio a fin la filmografía de este director estadounidense. Debutó en 2009 con “Guy and Madeline on a Park Bench” pero fue “Whiplash” (2014), un excitante relato sobre un batería de jazz, la que le situó en primera línea y la que le otorgó su primera candidatura al Óscar al mejor guion adaptado.

Guionista también de “Grand Piano” (2013) y “10 Cloverfield Lane” (2016), Chazelle está nominado este año en las categorías de guion original y dirección por “La La Land”, un proyecto que le costó sangre y sudor sacar adelante.

Chazelle ya obtuvo el Globo de Oro y el Bafta y, si se llevara el galardón a la mejor realización en los Óscar, se convertirá en el director más joven (32 años y 38 días) en lograr la estatuilla en este apartado superando, por los pelos, a Norman Taurog, que recibió el premio por “Skippy” en 1931 cuando tenía 32 años y 260 días.

BARRY JENKINS, la vida en el gueto

Tras la cinta romántica de bajo presupuesto “Medicine for Melancholy” (2008), el cineasta afroamericano Barry Jenkins buscaba un nuevo proyecto y lo encontró, con la ayuda del escritor Tarell Alvin McCraney, en el suburbio negro en el que creció en Miami, el lugar en el que ambientó el impactante y singular drama “Moonlight”.

Esta película que retrata el mundo de las drogas, los efectos de la pobreza y la homosexualidad en un suburbio negro convirtieron a “Moonlight” en un inesperado éxito por el que Jenkins está nominado al mejor realizador y al mejor guion adaptado.

Como escritor, Jenkins ha participado además en los guiones de la serie “The Leftovers”.

MEL GIBSON, un acto de redención

Su carrera parecía hipotecada por los escándalos y sus problemas con el alcohol, pero Mel Gibson regresó con contundencia gracias al filme bélico “Hacksaw Ridge”, que le dio la tercera nominación al Óscar de su trayectoria.

“He hecho un buen trabajo con ‘Hacksaw Ridge’ y sé que para muchos estoy de vuelta, pero yo nunca me fui (…) Ahora vuelvo a estar en el candelero”, señaló Gibson en una entrevista con Efe.

Ganador del Óscar a la mejor película y a la mejor dirección por la épica de “Braveheart” (1995), la apasionada y a menudo controvertida obra de Gibson incluye los largometrajes “The Passion of the Christ” (2004) y “Apocalypto” (2006).

DENNIS VILLENEUVE, un talento todoterreno

Ya había dejado muestras de su enorme potencial en “Incendies” (2010), “Prisoners” (2013) o “Sicario” (2015), pero el canadiense Dennis Villeneuve sorprendió de nuevo con “Arrival”, su insólita incursión en el mundo de la ciencia-ficción de la mano de la actriz Amy Adams.

Una experta lingüista es la principal esperanza de la humanidad para comunicarse con unos alienígenas en esta película que puede recordar por su tono y estética a “Interstellar” (2014) de Christopher Nolan.

Consolidado como uno de los cineastas actuales más cotizados y de Hollywood, Villeneuve afrontará este año el reto de su vida al abordar la secuela de la legendaria cinta de ciencia-ficción “Blade Runner”.

KENNETH LONERGAN, menos es más

Los dramas cotidianos, sencillos pero cargados de humanidad en cada una de sus escenas son la seña de identidad del cineasta Kenneth Lonergan, candidato al Óscar por su labor en la serena y emocionante “Manchester By The Sea”.

Lonergan suma ya cuatro nominaciones a los premios de la Academia: dos por “Manchester By The Sea” (dirección y guion original) y dos por su labor como escritor en “You Can Count on Me” (2000) y “Gangs of New York” (2002) del cineasta Martin Scorsese.

Tras debutar como director con “You Can Count on Me”, Lonergan tuvo numerosas dificultades de todo tipo para lanzar su siguiente película, “Margaret” (2011), mientras que como guionista también destacó su trabajo en “Analyze This” (1999).