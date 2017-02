Evítese ajetreos; si llama al IRS esté preparado para validar su identidad

WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dijo hoy que mediados de febrero es la época más ocupada del año para las llamadas telefónicas de la agencia. EL IRS les recuerda a los contribuyentes que llaman con preguntas acerca de sus cuentas de impuestos que estén preparados para validar su identidad cuando hablen con un asistente del IRS. Esto evitará la necesidad de llamadas adicionales.

El IRS reconoce la importancia de proteger la identidad de los contribuyentes. Es por eso que los profesionales del centro de llamadas del IRS tienen mucho cuidado para asegurarse de que solo discuten información personal con el contribuyente o alguien autorizado para hablar en su nombre.

Los representantes del servicio al cliente contestarán las preguntas de reembolso después de que hayan transcurrido 21 días desde que se presentó la declaración. Los contribuyentes deben usar ¿Dónde está mi reembolso?para verificar el estado de su reembolso. Los contribuyentes que presentan electrónicamente y necesitan el ingreso bruto ajustado (AGI) del año anterior deben usar la herramienta Ordenar Transcripción en IRS.gov. Los representantes del servicio al cliente no pueden proveer esta información por teléfono.

¿Dónde está mi reembolso? se actualizará el 18 de febrero para la gran mayoría de contribuyentes que presentaron temprano y que reclamaron el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijo Adicional. Antes del 18 de febrero, algunos contribuyentes podrían ver una fecha proyectada o un mensaje de que el IRS procesa su declaración.

Por ley, el IRS debe retener los reembolsos de EITC y ACTC hasta el 15 de febrero. Sin embargo, contribuyentes podrían no ver esos reembolsos hasta la semana del 27 de febrero. Debido a los distintos horarios de las instituciones financieras, fines de semana y el día festivo del Día de los Presidentes, es probable que estos reembolsos no lleguen a las cuentas bancarias o tarjetas de débito hasta la semana del 27 de febrero, si no hay problemas de procesamiento con la declaración y el contribuyente eligió el depósito directo. ”

Los asistentes telefónicos del IRS no tienen información adicional acerca de las fechas de reembolso más allá de lo que los contribuyentes tienen acceso a en “¿Dónde está mi reembolso?” Dado los altos volúmenes de llamadas, los contribuyentes no deben llamar a menos que se lo indique la herramienta de reembolso. Además, un mito común es que las personas pueden obtener su fecha de reembolso más temprano al ordenar una transcripción de impuestos. No existe tal opción “secreta” para encontrar una fecha de reembolso llamando al IRS o pedir una transcripción, sólo verifique “¿Dónde está mi reembolso?” una vez al día.

Si llama acerca de una cuenta tributaria personal

Antes de llamar, tenga la siguiente información a la mano:

Números de seguro social y fechas de nacimiento para aquellos que aparecen en la declaración de impuestos

Un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para aquellos que no tienen un número de seguro social

Estado civil tributario: soltero, jefe de familia, casado presentando en conjunto, o casado presentando por separado

Copia de su declaración de impuestos del año anterior. El IRS podría necesitar verificar su identidad antes de responder a ciertas preguntas

Una copia de la declaración de impuestos por la que llama

Cualquier carta o notificación recibida del IRS

Si llama acerca de una carta 4883C

En esta época del año, el IRS comienza a enviar cartas a los contribuyentes para determinar si declaraciones de impuestos sospechosas que han identificado son legítimas. Es importante para el IRS que el contribuyente confirme si presentó o no la declaración de impuestos. Los contribuyentes tienen 30 días para llamar, lo que le da tiempo para evitar el ajetreo alrededor del Día de los Presidentes.

Para acelerar el proceso al llamar, los contribuyentes DEBEN tener:

• La carta del IRS

• Copia de la declaración de impuestos del año anterior (si se presentó una)

• Declaración de impuestos del año actual (si se presentó una)

• Cualquier documento de apoyo para las declaraciones de cada año (como W-2’s, 1099’s, Anexos C, F, etc.)

Si llama acerca de la cuenta de otra persona

Los asistentes del centro de llamadas del IRS hablarán solamente con el contribuyente o su representante legalmente designado (en inglés). Antes de llamar, asegúrese de tener a la mano la siguiente información:

Autorización verbal o escrita para discutir la cuenta

La capacidad de verificar el nombre del contribuyente, SSN / ITIN, período tributario, formulario (s)

El PTIN (en inglés) o PIN si es un tercero designado

El Formulario 8821, Autorización de Información Tributaria(en inglés), completo, vigente y firmado

El Formulario 2848, Poder y Declaración del Representante(en inglés) completo y firmado

Si llama por un contribuyente fallecido

Esté preparado para enviar por fax:

El certificado de defunción del contribuyente fallecido, y

Copias de las Cartas Testamentarias certificadas por el tribunal, o el Formulario 56 del Aviso Acerca de Relación Fiduciaria(en inglés) para los ejecutores de los bienes.

Para servir mejor a los contribuyentes alrededor del Día de los Presidentes, pico de la temporada del año para las llamadas telefónicas al IRS, las líneas telefónicas gratuitas del IRS estarán abiertas el sábado 18 de febrero de 9 am a 5 pm, (hora local de las personas que llaman), y el lunes 20 de febrero de 7 am a 7 pm, (hora local de las personas que llaman).

Este consejo es parte de la serie de comunicados de prensa del IRS “Evítese ajetreos,” diseñada para proporcionar a los contribuyentes la información que necesitan, cuando la necesitan. Más detalles acerca de esta serie, incluyendo información sobre recursos adicionales en línea, están disponibles en IRS.gov.