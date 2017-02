En 2016 se superó la cifra de 40.000 muertos en accidentes de tráfico

Miami, 15 feb (EFEUSA).- Por primera vez desde hace nueve años el número de personas muertas en accidentes de tráfico en Estados Unidos superó los 40.000 y los estados con peores registros fueron Texas, California y Florida, informó hoy una organización no gubernamental especializada en seguridad vial.

En total murieron en accidentes en las calles y carreteras del país 40.200 personas, un 6 % más que en 2015 y un 14 % más que en 2014, y otros 4,6 millones tuvieron que recibir atención medica a causa de las heridas que sufrieron, un 7 % más que en 2015.

La tasa de mortalidad en accidentes de tráfico se situó en 12,40 muertes por cada 100.000 habitantes, un incremento del 5 % respecto a 2015.

El costo para la sociedad de los accidentes viales fue de aproximadamente 432.000 millones de dólares, un 12 % más que en 2015 según datos preliminares del Consejo Nacional de Seguridad (NSC).

NSC menciona varios factores que pueden haber influido en el aumento, incluido el hecho de que las millas recorridas por el parque automotor estadounidense están en aumento como consecuencia de que la gasolina está barata y la economía crece.

Pero sobre todo alude a lo que “los estadounidenses están haciendo al volante”, como excederse en la velocidad (64 %), escribir mensajes de texto o interactuar con dispositivos de voz (47 %), estar bajo los efectos de la marihuana (13 %) o haber consumido demasiado alcohol (10 %).

“Nuestra complacencia nos está matando. Los estadounidenses creen que no se puede hacer nada para impedir que haya accidentes, pero eso no es verdad”, señaló Deborah A.P. Hersman, presidente y directora ejecutiva del Consejo.

Hersman denunció que Estados Unidos va a la zaga del resto del mundo desarrollado en lo que se refiere a poner freno a este enorme coste humano y material y pidió a las autoridades que tomen medidas para “salvar vidas”.

Se trata de poner al país en el camino de conseguir “cero muertes” en accidentes de tráfico con medidas que endurezcan las restricciones a los conductores que hayan sido condenados por manejar ebrios y que mejoren las técnicas para atrapar a los que incurran en exceso de velocidad.

También piden reforzar las normas para impedir el uso del teléfono celular o los sistemas “manos libres” a todos los conductores, no solo los adolescentes y las que exigen el uso del cinturón de seguridad, no solo en los asientos delanteros y cambiar el sistema para sacarse la licencia de manejar.

Otras medidas que NSC recomienda tienen que ver con extender el uso de las tecnologías de seguridad para automóviles, como el control de los puntos ciegos, el sistema de frenado de emergencia y otras, así como con la obligatoriedad de usar cascos a los motoristas y proteger a los peatones.

Texas, con 3.751, California, con 3.680, y Florida, con 3.037, son los estados donde más víctimas mortales hubo, y el Distrito de Columbia, con 28, y Rhode Island, con 53, donde menos.

