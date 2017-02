Lady Gaga y Ariana Grande condenan una ley que limita derechos de transgénero

Austin (TX), 14 feb (EFEUSA).- Más de 135 artistas, entre ellos Lady Gaga y Ariana Grande, hicieron pública hoy una carta contra un proyecto de ley de Texas que, en caso de aprobarse, obligará a los transexuales a usar los baños públicos que correspondan al sexo de su partida de nacimiento, no a su identidad de género.

Esta propuesta de ley, conocida como SB6 y que requeriría que los transgéneros usen los baños de las escuelas públicas, edificios gubernamentales y universidades públicas en función de su “sexo biológico”, está siendo actualmente debatida en la sesión legislativa bienal del estado sureño.

Los firmantes del documento lamentaron que varias propuestas de ley de los legisladores tejanos tengan como objetivo recortar los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en Texas, por lo que aseguraron estar “profundamente preocupados” al respecto en una misiva publicada hoy a través de la asociación Texas Juntos (‘Texas Together’, en inglés).

Además de Gaga y Grande, Alicia Keys, Cyndi Lauper y actores como Jennifer Lawrence, Emma Stone o Jimmy Kimmel también suscribieron el escrito.

Los artistas se comprometieron a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que sus seguidores se sientan “seguros y bienvenidos” en todos los lugares en los que actúen.

En la carta, dirigida a los legisladores y senadores de Texas, criticaron que estos proyectos de ley pretendan hacer aún más difícil la vida a un colectivo, el de los transexuales, que está sometido a acoso y faltas de respeto continuamente.

Este grupo de artistas no es el único colectivo que ha mostrado recientemente su reticencia ante el SB6, ya que varias asociaciones de negocios y deportivas han recomendado al estado que no apruebe esta comprometida ley.

Sin ir más lejos, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en sus siglas en inglés) advirtió el pasado fin de semana a los legisladores de Texas que no se celebrarían más la Super Bowl en ese estado si se aprueba la controvertida propuesta de ley.

De hecho, el portavoz de la liga, Brian McCarthy, indicó que “si una propuesta discriminatoria o incoherente con nuestros valores se convirtiera en ley allí, sería un factor importante al pensar en conceder eventos futuros”.

El SB6 está en el centro de la polémica de la actualidad tejana desde que el vicegobernador del estado de la estrella solitaria, el republicano Dan Patrick, dijo apoyar este proyecto por cuestiones de privacidad y seguridad, ya que, hasta ahora, “se permite a los hombres entrar en los baños y vestuarios de mujeres”, refiriéndose a personas transexuales nacidas varones.

