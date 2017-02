Industria alimentaria planta cara a Trump a favor de refugiados e inmigrantes

Atlanta (GA), 13 feb (EFEUSA).- La industria alimentaria, una de las que emplea a más inmigrantes y minorías, planta cara a las recientes medidas migratorias de Donald Trump al crear espacios “seguros”, recaudar fondos para ayudar a organizaciones que desafían estas acciones en la corte e incluso utilizar su poder para traducir el activismo por cambios de políticas.

Una de las iniciativas que más fuerza ha cobrado es la de los “restaurantes santuarios”, que busca crear un ambiente libre de discriminación hacia inmigrantes y refugiados, luego de que el presidente Donald Trump firmara dos órdenes ejecutivas al respecto a finales de enero.

Al movimiento, impulsado por las organizaciones ROC United, Presente.org y COLORS Restaurants, se han unido decenas de establecimientos que buscan enviar un contundente mensaje de apoyo a las poblaciones que creen se ven afectadas por lo que consideran son acciones hostiles.

“Queremos crear espacios en los que todas las personas se sientan bienvenidas y sean tratadas con el respeto que merecen. El mensaje que queremos enviar es el de que la industria de los restaurantes valora y prospera gracias a la diversidad”, dijo a Efe Sheila Maddali de ROC United.

La activista señaló que tanto trabajadores como propietarios de restaurantes y clientes – muchos de ellos inmigrantes, musulmanes o de grupos minoritarios-, están siendo “atacados” por estas medidas.

“La industria de los restaurantes depende mucho de los inmigrantes y emplea a muchas personas de la comunidad gay, así como musulmanes y mujeres, por lo que es una industria que se está viendo muy afectada y por eso era importante que dejáramos en claro que todos merecen respeto y son bienvenidos”, agregó la representante de la organización sin fines de lucro que vela por los intereses de miles de trabajadores de la industria alimentaria.

Maddali señaló que la iniciativa surgió como respuesta al ambiente de islamofobia y perfil racial que estaban padeciendo muchos empleados de la industria.

De acuerdo con datos de la organización, en 2011 el 52 % de los trabajadores de la industria de los restaurantes eran mujeres, 22 % eran hispanos, 11 % afroamericanos y 6 % asiáticos.

No obstante, esta no es la única iniciativa impulsada por esta industria que busca dar la cara por quienes consideran están siendo blanco de un trato injusto.

Sprudge Media Network, una red especializada en el cultivo, producción y consumo de café, lideró recientemente una campaña para recolectar fondos para la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), organización que lidera la batalla legal contra la orden ejecutiva del presidente Trump que limita el ingreso a Estados Unidos de refugiados e inmigrantes de siete países, mayoritariamente musulmanes.

Un total de 862 cafeterías recaudaron durante el primer fin de semana de febrero un total de 423.373,34 dólares, cifra que superó con creces la meta inicial de 100.000 dólares.

Para Dale Donchey, propietario de Spiller Park Coffee en Atlanta (Georgia), una de las cafeterías que se unió al movimiento, mantenerse indiferente ante lo que está sucediendo simplemente no es una opción.

“En Spiller Park creemos que parte de nuestro negocio debe ser que ‘nos importe un comino’ lo que sucede y que si damos, demos el 100 % y no se trata solo de café, té, chocolate y comida, sino de las personas y la ciudad a la que servimos”, dijo a Efe Donchey.

Es por ello que el ‘barista’ se niega a ser un “espectador” del actual ambiente político que vive Estados Unidos y decidió tomar cartas en el asunto.

“Sabemos (que) mantenerse alejado de lo que ocurre actualmente en política, así como de los efectos que tiene en las personas, no es la mejor forma de servir a nuestra comunidad, nuestra ciudad o las personas que producen la mayoría de nuestros productos”, indicó.

Si bien no toda la clientela de Spiller Park Coffee miró con buenos ojos la iniciativa, esto no ha desmotivado a sus propietarios, que por el contrario ya piensan en nuevas formas de mantenerse activos con la causa.

“Sin duda alguna. Estamos trabajando en algunas ideas divertidas para seguir concienciando y recaudando fondos para las organizaciones que están luchando por las causas justas”, dijo.

Por su parte, la cadena de cafeterías Starbucks expresó su descontento con las medidas de la Administración Trump y anunció que planeaba contratar a unos 10.000 refugiados en los próximos cinco años en todos los países en los que opera.

Related