Activistas se movilizan para informar a inmigrantes sobre sus derechos

Atlanta (GA), 10 feb (EFEUSA).- Grupos proinmigrantes se han enfrascado en una carrera contrarreloj para informar a los inmigrantes sobre sus derechos en caso de ser detenidos y aseguran estar saturados por el volumen de llamadas que reciben en sus líneas de ayuda tras el clima de incertidumbre generado por las órdenes ejecutivas del presidente Trump.

“El conocimiento es poder y por eso es que ACLU está comprometido a educar al público, en especial a la comunidad inmigrante, sobre sus derechos”, dijo a Efe Andrea Young, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia.

Desde que el presidente Donald Trump firmó las primeras acciones de su Gobierno respecto a inmigración hace dos semanas, ACLU se ha convertido en el abanderado de la lucha por los derechos de los refugiados e inmigrantes en Estados Unidos, tanto adentro como afuera de las cortes.

Además, parte de esa labor consiste en informar sobre sus derechos a las personas que puedan verse afectados por estas medidas.

“Los apoyamos y vamos a continuar estando de su lado -en el Capitolio, en las cortes y a través de todas las comunidades- para defender sus derechos y nuestros valores como una nación de inmigrantes”, agregó.

Pese a que las autoridades migratorias han negado estar llevando a cabo redadas masivas, la incertidumbre y el temor a la deportación en muchas comunidades ha provocado que surjan rumores de este tipo de operativos en diferentes ciudades, entre ellas Atlanta, Georgia.

Tanto abogados como activistas coinciden en que hasta ahora no se han registrado redadas masivas, pero sí han notado un cambio en el patrón de las detenciones y operativos regulares, que apuntaría a que también están deteniendo a personas que no tienen antecedentes penales o han cometido algún delito, como había sido la norma en años recientes.

A raíz de ese cambio, los activistas insisten en que ahora más que nunca es necesario para quienes son detenidos, incluso por infracciones de tráfico menores, conocer sus derechos.

La guía de ACLU, “Conoce tus Derechos” (Know Your Rights), señala que cuando un agente de migración detiene a una persona, ésta debe mostrarle sus documentos y en caso de tener los documentos de inmigración, se tiene derecho a permanecer en silencio.

La organización destaca que nadie está obligado a responder a preguntas acerca de dónde nació, si es ciudadano, o cómo ingresó al país, aunque destacaron que es importante no mentir sobre su estatus migratorio o entregar documentos falsos.

También, cuando se trata de un retén en la vía, es importante que el conductor muestre a la policía su licencia de conducir, registro y prueba de seguro, si los tiene, y tanto el conductor como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio, advierte ACLU.

La guía, que está disponible en la página web de ACLU, señala además que si la persona es pasajero, puede preguntar si está libre de irse y abandonar el vehículo en caso de que la policía lo apruebe.

Debido a esta situación, la organización se ha visto desbordada, tanto por la necesidad de ayudar y servir como por el apoyo, por lo que organizaciones locales, iglesias y abogados de migración se encargaron de divulgar esta información.

“Project South está llevando a cabo una serie de sesiones de ‘Conoce tus Derechos’ para comunidades de inmigrantes y refugiados en Georgia y el sur (de Estados Unidos), porque en esta era de represión intensificada es más importante para nuestras comunidades estar al tanto de sus derechos reivindicándolos”, dijo a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal de la organización Project South.

Por su parte, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR), también ha emitido una serie de consejos a través de redes sociales, en la que aconsejan a sus seguidores no abrir la puerta de sus casas en caso de que sea un agente de migración.

El abogado de migración Charles Kuck, que tiene casi tres décadas de trabajar en Atlanta, asegura que la actual situación no tiene precedente.

“Recibimos más llamadas y tuvimos más consultas en enero que en cualquier otro mes en mis 27 años como abogado de inmigración. La gente está preocupada y traumatizada por la aversión de este presidente hacia los inmigrantes y ignorancia por el impacto positivo que ellos tienen en nuestra economía”, declaró a Efe sobre el ambiente de incertidumbre que asegura también se ha apoderado de muchos residentes legales.

Ante la avalancha de llamadas recibidas, incluso de personas con residencia legal o “Green Card” (Tarjeta verde), el abogado emitió en su blog una serie de consejos para informar a estas personas y aclarar sus inquietudes.

