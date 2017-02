¿Qué va a pasar con Trump?

Por Horacio Ahumada:

Hay muchos comentarios de la gente acerca de lo que está pasando en este nuevo periodo de gobierno aquí en los Estados Unidos; como lo sabemos y lo comentamos acerca de que Donald Trump está haciendo muchos enemigos en terreno nacional como en terrenos ajenos, es decir de otros países, tanto que casi dos millones de ingleses no quieren que Trump visite a la Reina Isabel II, porque es muy corriente y no tiene nada de diplomacia, y la verdad es que hay una gran probabilidad de que la “riegue” enfrente de la Reina.

Por otro lado las llamadas telefónicas se creen que estén siendo “jackeadas” por aquello de que le colgó, y no de una manera cordial que digamos, al primer ministro de Australia que no se pusieron de acuerdo en cuanto al tema de los refugiados, y la otra llamada con Enrique Peña Nieto presidente de México al que le ofreció mandar el ejército estadounidense a terreno mexicano para ayudar a controlar a los carteles de las drogas; yo diría que mejor los controlara aquí, que por cierto cada día es mas difícil su control en los Estados Unidos por lo de aquello que aquí es legal andar muy marihuano recreativamente hablando por supuesto ya que es y no se le puede echar el guante de la ley porque es totalmente legal marihuanearse en este país.

Como ya lo dije, todavía falta el ataque de los nativo-americanos a quienes les están invadiendo sus lugares sagrados. También Trump no quita el dedo de renglón sobre los votos ilegales que favorecieron a Hillary Clinton en el voto que según Trump efectuaron personas indocumentadas, pero dice, dice y no comprueba.

La pregunta sigue en el aire de lo que va a pasar con Trump, veremos entonces el lado migratoria, se dice que va a venir una inmensa deportación, pero hemos comentado que eso no le conviene a los agricultores y granjeros que necesitan la mano de obra hispana porque como todos lo sabemos no alcanzamos a ver a anglosajones, orientales, hindús, árabes, europeos, en los campos recogiendo y empacando vegetales, frutas y ordeñando vacas; muchos pensamos que a lo mejor no viene una reforma migratoria pero quizás si una regulación migratoria donde se den permisos de trabajos y estadía en los Estados Unidos por lo menos con tiempos establecidos según el trabajo que se desempeñe, porque creo que esos trabajos no se los hemos quitado a los ciudadanos estadounidenses y además que son trabajos que ellos no desean hacer.

Por lo anterior mi consejo es que aquellos que tienen una residencia permanente vayan acelerando su decisión inmediata de convertirse en ciudadanos estadounidenses antes de que por mala suerte se le cruce algún inconveniente que lo pudiesen considerar un delito que le pudiera servir al ICE de deportarlo; si usted tiene algún tipo de violación a la ley váyase buscando un abogado criminalista, de lo familiar, en fin de lo que usted necesite, si es que lo necesita, por otro lado cheque bien su vehículo que no le falte ninguna luz, tenga su seguro de automóvil vigente, placas y registro en orden, licencia de conducir vigente también, evite todo lo que pueda porque con Donald Trump no sabemos lo que vaya a pasar. GRACIAS.