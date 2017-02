Lexus RX450h 2017 Sport: Elegancia y máxima comodidad

Por Gustavo A. Montoya

Lexus regresa a nuestra columna con otro CUV hibrido: El RX450h 2017 Sport. El año pasado habíamos evaluado el Lexus NX200t y el NX300h. Esta versión de Lexus es una versión más grande en precios por encima del NX, pero con espacio más amplio el lujo siempre esperado de la línea de Toyota de lujo, que sigue liderando en valor comercial o residual a muchos de los autos en el mercado.

El interior es muy elegante propio de la calidad estándar de Lexus, con finos terminados de piel de máxima calidad. Los terminados de madera son bellos. La pantalla digital da acceso a todo los servicios de información, audio, teléfono celular, navegación, clima, y demás aplicaciones útiles ubicada en el centro visible a la altura de los ojos del conductor. Su botón de manejo para la pantalla tipo ratón estático de computadora, pudiera ser incomodo para algunas personas. No soy muy entusiasta de este tipo de opción ya que es difícil navegar las opciones mientras se está conduciendo. Pienso que las opciones dactilares siguen siendo una mejor opción. Me gusta que la pantalla de navegación esta elevada y es la más grande que he visto en autos en de este segmento sobre el centro del tablero para mejor visualización al conducir; En general fue satisfactoria la evaluación del tablero con el botón de ratón tipo computadora aunque no sea mi primera preferencia. Lo que sí es excelente es el sistema de sonido, Mark Levinson: es fenomenal!! Los asientos son muy cómodos. Lexus ha hecho un buen diseño muy ergonómico que es más derecho para la espalda y las piernas. Lo mismo sucede para los asientos traseros que permiten más espacio para las rodillas para los dos pasajeros de atrás. Sin embargo la posición del centro no es nada cómoda. Esta es la diferencia más grande con la versión NX en donde las rodillas tocan los asientos delanteros cuando los mismos están desplegados totalmente atrás aun en posición recta. Me gusto como los dos asiento traseros se reclinan cómodamente hacia atrás.

El RX 450h viene en dos opciones: con tracción en todas las ruedas y la versión Sport con tracción delantera. Genera 308 caballos de fuerza total y tiene una transmisión continua variable inteligente (ECVT) que desplaza las diferentes velocidades con mucha suavidad. Viene equipado con opción ECO con la eficiencia máxima de combustible o modo Sport para más potencia con un botón dando opciones de manejo dependiendo de las necesidades del momento y cambiando el tablero a un tacómetro. Así que cuando se necesita acelerar para entrar en la autopista, este lujoso híbrido no defrauda. En autos híbridos es común escuchar el motor de gasolina apagarse y prenderse de nuevo en diferentes intervalos. Tuve que poner más atención para tratar de notar cuando el motor se encendía al arrancar en las paradas por estar acostumbrado a los autos con motor de gasolina. La cabina es muy silenciosa, propio del diseño de Lexus. Note que en el momento de desacelerar, la baterías eléctricas empiezan a recargarse constantemente por medio de la energía del rodamiento y el frenado haciendo del hibrido un verdadera maravilla tecnológica reduciendo el consumo de combustible dramáticamente.

El auto evaluado vino equipado con luces LED, sistema de monitoreo anticolisión, cargador para celular incorporado, sistema de asistencia para estacionamiento, sistema de monitoreo para puntos ciegos, y el paquete “De Lujo” registrando un total de $56,040. Así que para quien desea ser eco-amigable esta sería una excelente opción sin corte en potencia. Para la gran mayoría, el RX les daría un mejor valor por el dinero invertido relativo a la versión NX.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes o concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

Foto: pressroom.lexus.com