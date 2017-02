¿Beyonce o Adele? La AP predice quién ganará en los Grammy

NUEVA YORK (AP) _ Adele vendió 3 millones de discos en una semana, PERO BEYONCE HIZO ESTALLAR INTERNET.

Beyonce lanzó otro innovador álbum visual. PERO ADELE VENDIO 10 MILLONES DE DISCOS, OTRA VEZ.

Aunque hay docenas de artistas nominados al Grammy, es claro que el verdadero enfrentamiento este domingo será entre Beyonce y Adele.

Ambas están nominadas a los tres premios principales: álbum, canción y grabación del año. Adele ganó los tres honores en 2012 con “21” y “Rolling In the Deep”; Beyonce obtuvo el de canción del año en 2010 por “Single Ladies” (aunque también ha recibido múltiples nominaciones a álbum y grabación del año).

Los reporteros de música de la Associated Press Mesfin Fekadu y Nekesa Mumbi Moody pronostican quién triunfará en la noche más grande de la música en el Staples Center de Los Ángeles.

____

ALBUM DEL AÑO: “25”, Adele; “Lemonade”, Beyonce; “Purpose”, Justin Bieber; “Views”, Drake; “A Sailor’s Guide to Earth”, Sturgill Simpson.

FEKADU: Sturgill, disfruta este momento. Drake, felicidades, pero este no será el primer disco de rap que gane álbum del año desde Outkast en 2004. Y Bieber, sigue creyendo. Ahora sí, hablemos de Beyonce y Adele. Podría escribir una tesis, y felizmente lo haría, sobre por qué la apetitosa “Lemonade” de Beyonce se merece este premio. Pero desafortunadamente no lo ganará. Los votantes de la Academia siempre están felices de darle a Beyonce premios de R&B, pero no le han dado a su arte el merecido crédito cuando compite en la misma categoría con intérpretes de rock, pop y música country. Y cuando uno de esos intérpretes es Adele, quien salvó la industria musical con las ventas de “25”, es difícil argumentar contra su éxito.

MOODY: Si el éxito es lo que estamos midiendo, Adele claramente ganará. Pero artísticamente hablando, así de perfecto como suena Adele “25” fue un álbum muy conservador en lo musical. No digo que grabar baladas hermosas tenga algo de malo, pero “Lemonade” es una verdadera obra de arte que ahondó en lo político y lo emocional y que revela otra capa cada vez que se escucha. Ningún otro disco en esta categoría nos hizo reflexionar sobre el significado de una palabra como “limonada”. Merece ganar, pero coincido: Adele se llevará su segundo trofeo al álbum del año.

____

GRABACION DEL AÑO: “Hello”, Adele; “Formation”, Beyonce; “7 Years”, Lukas Graham; “Work”, Rihanna con Drake; “Stressed Out”, twenty one pilots.

MOODY: Estoy estresada tratando de determinar quién ganará en esta categoría. El funk sísmico y R&B de “Formation” fue una revelación y realmente debería ganar, ¿pero apreciarán los votantes del Grammy una canción que hace referencia a “las fosas nasales de los Jackson Five” y “Red Lobster”? Más aún, ¿aprecian ellos realmente a Beyonce? La estrella solo ha ganado una de las categorías principales en una ocasión, por su megaéxito “Single Ladies”, y fue a la canción del año. La mayoría de las veces, aunque es nominada, no gana. Adele, por el otro lado, volvió con una canción que resonó con todos los grupos, incluida la Academia. Adele volverá a ganar.

FEKADU: OK, aquí es donde pienso que los votantes se pondrán en “formación” y le darán la victoria a Beyonce.

____

CANCION DEL AÑO (premio a los compositores): “Formation”, Beyonce, Khalif Brown, Asheton Hogan y Michael L. Williams II; “Hello”, Adele y Greg Kurstin; “I Took a Pill in Ibiza”, Mike Posner; “Love Yourself”, Justin Bieber, Ed Sheeran y Benny Blanco; “7 Years”, Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard y Morten Ristorp.

FEKADU: “Hello” se llevará el premio.

MOODY: Adele, 100%.

____

MEJOR ARTISTA NUEVO: Kelsea Ballerini, The Chainsmokers, Chance the Rapper, Maren Morris, Anderson .Paak.

MOODY: The Chainsmokers han estado omnipresentes en las listas de popularidad el último año, pero Chance the Rapper tiene algo especial que lo he hecho un querido de la crítica. Aunque los votantes del Grammy no conocen sus raps, saben que se ha codeado con el expresidente Barack Obama, que causó revuelo con su propio disco independiente en iTunes, que está cambiando el modo en que los artistas se conectan con la industria de la grabación íy que incluso apareció en un comercial de dulces! Si a eso le sumamos que es lo que Kanye West era hace 13 años pero feliz y modesto, sus probabilidades son altas pese al encanto y talento de Maren Morris y el funk de Anderson .Paak.

FEKADU: Chance tiene grandes oportunidades de ganar, pero como no tiene una canción súper exitosa o reconocible sospecho que no lo hará. Maren Morris, por su parte, se volvió una favorita de la crítica por su éxito country “My Church”, y su álbum fue elogiado por su sonido y sus letras directas. Además, Chance y Anderson dividirán el voto del hip hop/R&B. Esperen, ¿dividirán el voto country Maren y Kelsea dejándole la victoria a The Chainsmokers? Votantes, íno me decepcionen!

____

MEJOR INTERPRETACIÓN DE POP SOLISTA: “Hello”, Adele; “Hold Up”, Beyonce; “Love Yourself”, Justin Bieber; “Piece by Piece (Idol Version)”, Kelly Clarkson; “Dangerous Woman”, Ariana Grande.

FEKADU: Hola Adele. Y adiós al resto de la competencia.

MOODY: Ummm, espera Mesfin. ¿Consideraste siquiera a los otros nominados? Quiero decir, ¿oíste la emoción cruda de Kelly Clarkson, que vocalmente puede estar a la altura de Adele? Este podría ser su año. Ja, ¿a quién engaño? Clarkson es increíble, pero ni siquiera ella superará a Adele aquí.

____

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK: “Joe (Live From Austin City Limits)”, Alabama Shakes; “Don’t Hurt Yourself”, Beyonce con Jack White; “Blackstar”, David Bowie; “The Sound of Silence (Live on Conan)”, Disturbed; “Heathens”, twenty one pilots.

MOODY: Algunos están molestos de que el último disco de David Bowie no haya sido nominado a ábum del año. ¿Elegirán los votantes a alguien más que a una de las más grandes leyendas de la música en una categoría que él definió por años? No lo creo. Será una victoria aplastante para el Delgado Duque Blanco.

FEKADU: íMe encanta ver la magia de las chicas negras en esta categoría! Y felicidades a Beyonce por recibir finalmente crédito como la artista multifacética que es. Pero otro B ganará este premio: el emblemático genio echado de menos Bowie.

____

MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B: “Turnin’ Me Up”, BJ the Chicago Kid; “Permission”, Ro James; “I Do”, Musiq Soulchild; “Needed Me”, Rihanna; “Cranes in the Sky”, Solange.

FEKADU: íPor fin Solange está nominada a un Grammy! Y con toda la atención que ha recibido en los últimos meses, creo que de hecho superará a Rihanna en este rubro. Menos mal que su hermana mayor no compite aquí.

MOODY: Nadie se mete con Solange, ni siquiera en esta categoría. Ganará.

____

MEJOR ÁLBUM DE RAP: “Coloring Book”, Chance the Rapper; “And the Anonymous Nobody”, De La Soul; “Major Key”, DJ Khaled; “Views”, Drake; “Blank Face LP”, ScHoolboy Q; “The Life of Pablo”, Kanye West.

MOODY: De La Soul siguen innovando en el rap a casi dos décadas de su debut. ¿Pero les preocupa el legado a los votantes del Grammy? No en el apartado de rap, regido por hacedores de éxitos y jóvenes talentos. Eso les da a Chance the Rapper y Drake la delantera, y sospecho que la victoria será de Chance.

FEKADU: Drake se llevará su segundo Grammy en esta categoría.

____

MEJOR ÁLBUM DE COUNTRY: “Big Day in a Small Town”, Brandy Clark; “Full Circle”, Loretta Lynn; “Hero”, Maren Morris; “A Sailor’s Guide to Earth”, Sturgill Simpson; “Ripcord”, Keith Urban.

FEKADU: Esta es una categoría difícil, pero como Sturgill está nomiando a álbum del año, creo que ganará él. Aunque me gustaría que premiaran a Maren Morris.

MOODY: Me gusta el revuelo que Maren está causando, y creo que no soy la única que ha quedado encantada con su talento. Le doy la victoria a Morris.

____