Piden estar “alerta” ante el aumento de registros en los puestos fronterizos

Phoenix (AZ), 9 feb (EFEUSA).- Con el aumento de las revisiones en los puertos fronterizos, incluso en dispositivos electrónicos, especialistas piden a la comunidad que esté “alerta”, ya las acciones anunciadas por Donald Trump dan luz verde a los oficiales de migración para ser más estrictos en aplicar la ley.

Mayra, una joven mexicana que no quiso dar su nombre completo por temor, dijo haber cruzado recientemente por el puesto fronterizo de San Ysidro, que separa Tijuana (México) y San Diego (California), donde los agentes de migración están “revisando todo” cuando intentas cruzar.

“Vengo de visita con mi mamá a San Diego y te están revisando todo, abriendo las cajuelas (maleteros), los asientos, revisando teléfonos, hasta me mandaron una foto de una patrulla de migración deteniendo un carro con placa mexicana en el ‘Freeway’. ¡Están como nunca!”, manifestó a Efe la joven.

Mayra siente temor al recordar el caso de su amiga Rocío, que perdió su visado al cruzar esa misma frontera, cuando un agente de migración revisó su teléfono y vio unos mensajes donde detallaba su agenda de trabajo, lo que indicaba que comprobó que trabajaba en San Diego, pero vivía en México.

“No son rumores, sino una realidad, la revisión de los teléfonos por parte de los oficiales de migración. Nunca llegó al trabajo, me habló muy triste para decirme que le habían quitado sus papeles y que la castigaron por un año”, comentó.

Las revisiones exhaustivas a mexicanos con permiso de residencia permanente en Estados Unidos al ingresar por los puentes fronterizos se han intensificado luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenara cuestionar a los que viven en México, que incluso podrían perder el derecho a su “green card”.

Petra Falcón, directora de Promesa Arizona, declaró a Efe que debido a que fue rápida la entrada en vigor de las órdenes ejecutivas nunca se preparó a los funcionarios de migración sobre cómo aplicar las leyes, lo que, en su opinión, ha ocasionado abuso e impunidad.

“Nunca hubo entrenamiento, no entiendo cómo pudieron implementar algo sin preparar a los empleados, hubo muchos fracasos separando a los hijos de sus madres en los aeropuerto, eso refleja las fallas y la vulnerabilidad de los derechos de las personas”, indicó.

Detalló que, de igual forma estos actos de discreción por parte de los agentes de migración en los puertos fronterizos, están ocasionando la indignación de la comunidad.

“Hay mucho miedo, lo que estamos viviendo es un desastre para la humanidad, crece el temor y el abuso para las personas, por eso es muy importante que conozcan sus derechos y que no firmen nada”, sentenció.

La abogada especialista en inmigración, Delia Salvatierra, explicó a Efe que los oficiales de migración tienen base legal para revisar e investigar a todas las personas que crucen por los puertos fronterizos, por lo que advirtió a la comunidad estar preparada.

“Las personas tienen que entender que cuando se presentan en un puesto fronterizo siendo extranjeros no tienen los mismos derechos que estando dentro de Estados Unidos. Existe mucha autoridad y discrecionalidad por parte de los oficiales de Inmigración para buscar, investigar y detener a una persona en el puerto de entrada, salvo que sea ciudadano”, aseveró.

Agregó que el Gobierno federal está facultado para buscar evidencias que comprueban infracción de la ley. Ellos quieren saber si tienen documentos de otro país, cuentas bancarias, agendas de trabajo, contrabando, drogas o pistolas.

Salvatierra indicó que los residentes permanentes deben de estar tranquilos y no sentir “pánico”, ya que la única manera de poder perder su estatus migratorio es infringiendo la ley al cometer delitos o no poder comprobar que viven en Estados Unidos.

“La mala información está creando incertidumbre, la orden ejecutiva del presidente es muy clara para los siete países que limita, y no incluye a Latinoamérica, es importante que estemos informados con la verdad concreta y clara”, expresó.

Días después de tomar posesión de su cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía la entrada a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

No obstante, el 3 de febrero, el juez federal de Seattle (Washington), James Robart, bloqueó el veto del presidente. La medida adoptada por el magistrado tuvo efecto inmediato sobre todo el país y carácter temporal hasta la toma de una decisión definitiva.

Actualmente la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hace inspecciones a teléfonos móviles y computadores a los viajeros internacionales que llegan al país, ya sea por transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Últimamente, el DHS ha puesto en marcha una nueva medida que consiste en solicitar información sobre las redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube o Google+, entre otros) de los extranjeros que quieran entrar en el país con el fin de determinar si el sujeto constituye o no un peligro para la nación.

