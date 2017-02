Querido Don Nacho

Por Gabriel Muhr:

Se ultiman detalles a contrarreloj para la gran pelea que disputaran, Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez el próximo 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Los contrastes del hijo de la leyenda pudieran influir negativamente en su rendimiento y con ello opacar una noche deseada por millones de mexicanos que la observaran y presenciaran en este magnifico pabellón que abrió sus puertas en 2016. Lejos de eso, la grata noticia del nuevo entrenador de Julio, no solo sorprendió, sino que la lucha ya ha comenzado en las esquinas de ambos luchadores.

Nacho Beristáin, no solo ha declarado públicamente que el tapatío es el favorito, sino que sabe jugar con esa presión en contra. Lo demostró en Marquez-Pacquiao IV, con ese golpe magistral del iztacalquense en una de las peleas más memorable y emocionantes de la historia. Por eso, hay un punto de inflexión que puede aprovechar muy bien el junior. Además, de por supuesto la disciplina otorgada por alguien que pertenece al Salón de la Fama de Canastota.

Hago un punto y aparte para hablar del preparador físico, Ángel “Memo” Heredia. Para quienes no lo conocen, se trata de un profesional en cuanto a sustancias ilícitas y el acondicionamiento corporal del boxeador. Su etapa en los laboratorios Balco de San Francisco llego hasta el FBI, donde fue arrestado tras esconderse dos años en un hotel de Laredo. Sin embargo, y aunque las acusaciones de Freddie Roach no pesen en cuanto a pruebas, “Memo” tiene la ardua tarea de reconstruir la imagen física de Julio Cesar para el 6 de mayo.

¿Por que Beristáin? Porque Roach y Robert Garcia anunciaron que no tenían intenciones de entrenar al ex campeón sinaloense. Y al final, creo que se decidió por la opción más concreta, la más factible y a su vez, la que mejor le agrado a su querido padre. Un hombre con 50 años en el pugilismo y teniendo la difícil tarea de consagrar a 25 campeones mundiales, todo una vida en el ring. Un experto en cuanto a cortes por si la pelea se hace corta con un Canelo, que sabiendo como combate, tratara de no ir al intercambio de golpes. Por eso, la lucha empezó en las esquinas, en la planificación y en los nombres. Y quien acaparo las noticias en estas primeras semanas fue el mismo Julio Cesar Chavez Jr. quien toma protagonismo, no como campeón, sino como un digno retador al actual monarca superwelter del Consejo Mundial de Boxeo.