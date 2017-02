Trump hará una “histórica inversión” para derrotar al terrorismo junto a OTAN

Miami, 6 feb (EFEUSA).- El presidente Donald Trump anunció hoy que hará una “histórica inversión” militar para “derrotar al terrorismo islámico radical” junto con la OTAN, pero para ello instó a sus aliados a aportar lo “justo” como parte de la Alianza.

Sin detallar el monto de la inversión, ni la clase de equipos, el presidente dijo en un discurso en su primera visita a la base aérea MacDill, en Tampa (Florida), sede de los comandos Central (Centcom) y de Operaciones Especiales (Soscom), a cargo de la lucha contra el terrorismo, que va a “recargar” estas instalaciones “con hermosos aviones nuevos”.

Pero instó a los demás miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a aportar de forma recíproca en este esfuerzo.

“Ellos no lo han estado haciendo, muchos de ellos no han estado ni siquiera cerca”, precisó el mandatario ante los altos mandos de Centcom y Soscom.

Trump, que durante la campaña electoral ya había criticado esa situación y llegó incluso a considerar “obsoleta” a la OTAN, expresó hoy su deseo de trabajar en conjunto con esta fuerza multilateral.

El presidente, que además ha confirmado su asistencia a la Cumbre de la OTAN en Bruselas, prevista para mayo próximo, reiteró su “firme apoyo” a la Alianza Atlántica.

Trump ya había conversado este domingo por teléfono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con el que acordó “continuar una estrecha coordinación y cooperación” para enfrentar los retos que encaran tanto el país como esta organización multilateral en materia de defensa.

El republicano instó hoy en Florida a sus aliados en la OTAN que se sumen a este esfuerzo y hagan una contribución financiera “completa y adecuada”.

Además de almorzar con unos cincuenta oficiales en Tampa, Trump se reunión con los generales Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Joseph L. Votel, comandante general del Centcom, entre otros altos mandos militares, tras pasar el fin de semana en su club de Palm Beach, también en Florida.

El presidente, que reiteró que “Estados Unidos está primero”, aseguró que “unificados” con la OTAN derrotarán a los terroristas empeñados en “atacar” al país como lo han hecho desde 2001 con atentados en las ciudades de Nueva York, Boston, San Bernardino y Orlando.

“Estados Unidos y sus aliados los derrotaremos. Los derrotaremos. Derrotaremos el terrorismo islámico radical”, expresó Trump, quien prometió a las tropas dotarlas de recursos y los “mejores equipos” como retribución a su esfuerzo.

“Estamos con ustedes. Apoyamos su misión”, les manifestó Trump, al recalcar que con su trabajo devolverán la paz en estos tiempos “atribulados”.

Trump no se refirió directamente a su medida ejecutiva migratoria que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, que fue bloqueada este fin de semana en las cortes.

Sin embargo, aseguró que se requieren “fuertes programas” para que aquellos que quieran a Estados Unidos puedan entrar al país, y aquellos que lo quieran destruir “se mantengan afuera”.

Trump, que también se reunió hoy con el gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, denunció que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) está arremetiendo una “campaña de genocidio” en el mundo, y que llegará el momento en que no se podrá informar de tantos ataques.

El republicano la emprendió de nuevo contra “la prensa deshonesta”, de la que dudó que en el futuro cubra eventuales ataques terroristas. “Ellos tienen sus razones, y ustedes entienden eso”, mencionó.

Trump, quien también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se detuvo en la base militar floridana en su camino de regreso a Washington DC, después de su primer fin de semana fuera de la Casa Blanca desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero.

