Clint Dempsey no sería convocado por Estados Unidos para los partidos de eliminatorias mundialistas en marzo

Como leyenda de la selección de Estados Unidos, se esperaría que Clint Dempsey reciba un llamado a la selección de su país para los cruciales partidos de eliminatorias mundialistas que se vienen en marzo. Sin embargo, la estrella de los Seattle Sounders no recibiría la convocatoria.

Dempsey volvió a entrenar tras estar ausente desde la segunda mitad del año pasado debido a una arritmia cardíaca, pero el entrenador de EE.UU., Bruce Arena, habría asegurado que no estaría dispuesto a llamar al jugador todavía.

Según un reporte de Tylor Twellman de ESPN, Arena preferiría que Dempsey siguiera enfocándose en su salud y que juegue algunos partidos con Seattle antes de pensar en regresar al combinado nacional.

“Le pregunté a Bruce Arena: ‘¿Clint Dempsey hará parte de esos partidos de eliminatorias en marzo?”, dijo Twellman al aire durante el partido entre Estados Unidos y Serbia. “Él dijo, ‘absolutamente no. Él necesita preocuparse primero por su salud antes que nada, jugar partidos con Seattle. Retomaremos en el verano pero por esos partidos en marzo no tendremos a Clint Dempsey’”.

El atacante de 33 años de edad se perdió los partidos que llevaron a los Sounders a su primera MLS Cup el año pasado después que se descubriera su condición cardíaca y se sometiera a un procedimiento. La semana pasada los Sounders confirmaron que Dempsey está listo para participar en trabajos de pretemporada.

“Está suficientemente saludable para entrenar”, dijo Garth Lagerway, gerente general de los Sounders, la semana pasada. “Eso ha sido determinado, pero todavía tenemos que lograr otros objetivos en el camino para continuar su progreso. No quiero poner ninguna expectativa porque esto se puede o no se puede lograr. No hay una fecha de regreso y no estamos preparamos para poner ninguna otra estructura más a esto.

“Él es un jugador veterano que no ha jugado competitivamente en seis meses, entonces existen preocupaciones en cuanto a físico y en cuanto a entrenarlo de vuelta de una manera saludable”.

El último partido de Dempsey con la selección de Estados Unidos fue durante la Copa América Centenario por el partido de tercer lugar ante Colombia el pasado 25 de junio, 2016. El veterano actualmente se encuentra como segundo en la tabla histórica de goleo en la selección nacional (52), solamente a cinco goles detrás de Landon Donovan.