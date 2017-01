Las promesas de Trump

Por Horacio Ahumada:

Donald Trump apenas si está comenzando su trabajo como presidente de este gran país y rápidamente empezó firmando acuerdos que responden a sus promesas de campañas, sin embargo los padres de los jóvenes DACAS están sudando frio con el destino de sus hijos en manos de Trump.

Esta misma semana su secretario de prensa nos dejó saber que el gobierno de Trump ira tras las personas indocumentadas con antecedentes criminales, pero para variar no dijo cuándo ni cómo, así es que aquellas personas que caigan dentro de estas categorías pues vale más que vayan haciendo una consulta de su caso con algún abogado legalista, tampoco mencionaron que la tipificación de las faltas que los pueden convertir en criminales que se merezcan la deportación, asimismo no se dio a conocer el destino de los Dreamers o DACAS, solamente se habló del tema de indocumentados con antecedentes penales tal como lo prometió Trump en su campaña.

Si mal no recuerdo se dijo que había unos dos millones y medio en promedio de indocumentados delincuentes, pero no queda claro cómo va a cumplir su promesa de deportarlos, lo veo casi imposible con una barda, muro, muralla, cerca o como queramos llamar a la barda que nos separa con México, esto lo digo porque simple y sencillamente veo imposible la deportación de por lo menos dos millones porque como siempre lo he dicho que cuando empiecen a deportar el segundo millón, el primer millón ya deportado estará entrando nuevamente a los Estados Unidos y este será una deportación sin fin atorada en dos millones, uno que sacan y mientras otros se regresan, espero me haya explicado.

Por el lado de TPP cuyo significado es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, llamado así por sus siglas en inglés, es un tratado de convenios comerciales, asuntos de carácter laboral, movimiento de personas, compromisos de apertura comercial, regulación, competencia, entre otros y son 12 los países que lo integran: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia México, Nueva Zelanda, Perú, Vietnam y Singapur….. y bueno en el primer día laboral de Trump ya cumplió su promesa de renunciar a este convenio diplomático y comercial.

Así empezó a desmantelar el programa de salud Obamacare, pero sin tener listo y aprobado el plan de salud que lo substituya, al parecer hay algo por ahí llamado Seguro para Todos, pero para variar no tenemos ni los puntos ni los pasos a seguir de este supuesto nuevo plan.

Trump empezó a bloquear fondos para apoyar el aborto y borrar de la pagina web de la Casa Blanca sitios de apoyos a homosexuales, lesbianas y transgeneros que no van con la manera de pensar del nuevo presidente.

Vamos a ver que capítulos se dan en el resto de estos primeros cien días que van a determinar el rumbo de este nuevo gobierno y sobretodo el lio que se ha presentado con la prensa nacional y su representante en la Casa Blanca, espero que las asperezas se suavicen en los próximos días y que la verdad salga a flote como siempre. GRACIAS.