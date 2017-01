Preocupación sobre normas de contaminación

OLYMPIA (Agencias)—Los reguladores ambientales de Washington han liberado nuevas normas de permisos para reducir la cantidad de contaminación de estiércol que se introduce en los ríos, lagos y otros cuerpos de agua de grandes granjas lecheras y otros corrales de engorde de animales.

Las reglas cambiarán el panorama regulatorio de las 230 lecherías del estado con más de 200 vacas, así como otras llamadas operaciones concentradas de alimentación animal, o CAFOs. La adopción de las reglas puede proteger a las lecherías de multas o demandas del gobierno por grupos ambientalistas, pero significará asumir nuevas obligaciones con costos inciertos, informó The Capital Press.

Pero los grupos ecologistas dicen que las reglas no van lo suficientemente lejos y no protegen el agua potable. Grupos ecologistas habían presionado a las lecherías para alinear las lagunas de estiércol con material sintético e instalar pozos para monitorear las aguas subterráneas, medidas que el Departamento de Ecología de Washington no estaba dispuesto a tomar, informó The Capital Press.

Los grupos dijeron que la aplicación manual de estiércol, estanques utilizados para almacenar estiércol, áreas de compost y corrales de vaca son fuentes importantes de contaminación, pero Ecology no incluyó medidas en el permiso para prevenir esa contaminación.