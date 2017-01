Los condados “santuario” tienen menos delincuencia y pobreza, según informe

Los Ángeles, 26 ene (EFEUSA).- Los condados que ofrecen “santuario” a los indocumentados muestran menores índices de delincuencia y pobreza que aquellos en los que las autoridades locales colaboran con Inmigración, según un reporte presentado hoy.

El análisis, elaborado por Tom Wong, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad de California San Diego, asegura que los condados considerados “santuario” tienen 35,5 menos delitos por cada 10.000 habitantes que los que no lo son.

De igual forma, “la economía local es más fuerte” en estos condados, según detalló hoy Wong al presentar su reporte conjuntamente con el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) y el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC).

Este informe se publica después de que este miércoles el presidente Donald Trump firmase una orden ejecutiva para retirar fondos federales a las denominadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que rechazan destinar fondos y esfuerzos en la aplicación de leyes migratorias federales.

“Al permanecer fuera de la aplicación federal de las leyes de inmigración, los condados ‘santuarios’ mantienen juntas a las familias, y cuando los hogares permanecen intactos y las personas pueden continuar contribuyendo, se fortalece la economía local”, aseguró el analista.

Según la comparación de datos hecha por Wong, el índice de pobreza en los condados santuario es un 2,3 % más bajo y el desempleo en promedio es un 1,1 % menor que en los otros condados.

“El ingreso medio de los hogares es en promedio 4.353 dólares más alto en los condados ‘santuarios’, en comparación con los condados que no son considerados ‘santuarios'”, aseguró el politólogo.

La participación de personas mayores de 16 años en la fuerza laboral fue mayor en los condados “santuario” con más énfasis en los condados pequeños y rurales.

Así, la participación de los latinos en la fuerza laboral fue el 5,2 % más alta en condados santuario rurales menores que en los condados similares no santuario.

Sin embargo, la participación de los latinos en la fuerza laboral en condados mayores e importantes es 2,7 % menor en los santuarios que en los que no lo son.

El informe consideró como condados “santuario”, aquellos que “no colaboran con los esfuerzos federales de las autoridades para aplicar las leyes de inmigración por medio de mantener a personas bajo custodia más allá de su fecha de liberación” y basó su criterio en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Otras fuentes utilizadas por el reporte fueron los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, información estadística de crímenes del reporte más reciente del FBI e indicadores económicos y otros datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2015. El informe no reportó su margen de error.

