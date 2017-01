Cuenta atrás para los Óscar arranca mañana con el anuncio de las nominaciones

Los Ángeles, 23 ene (EFEUSA).- La cuenta atrás para la 89 edición de los Óscar, la gran fiesta del cine, arranca este martes con el anuncio de las nominaciones, una cita donde películas como “La La Land”, “Moonlight” y “Manchester by the Sea” esperan hacer valer los reconocimientos obtenidos en la temporada de premios.

En el caso de “La La Land”, el musical sobre sueños por cumplir, ganó recientemente la cifra récord de siete Globos de Oro y los especialistas consideran que podría acumular en torno a diez nominaciones en los Óscar.

Los dramas intimistas “Moonlight” y “Manchester by the Sea” también parten como favoritas, aunque sin el empuje extra de las categorías técnicas.

Esos tres títulos aparecen en prácticamente todos los pronósticos de los expertos para lograr la nominación como mejor película, un campo donde podrían verse acompañados por obras como “Hidden Figures”, “Arrival”, “Lion”, “Fences”, “Hell or High Water”, “Hacksaw Ridge” o “Silence”.

“Jackie”, del chileno Pablo Larraín, también tiene opciones de hacerse un hueco entre lo más selecto del año.

En el campo de mejor director, nombres como los de Damien Chazelle (“La La Land”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”) y Barry Jenkins (“Moonlight”) parecen fijos, mientras que los de Mel Gibson (“Hacksaw Ridge”), Denis Villeneuve (“Arrival”) y el propio Larraín también cuentan con amplias opciones de entrar en la competición.

Como mejor actor, las apuestas seguras son las de Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), Ryan Gosling (“La La Land”) y Denzel Washington (“Fences”), en tanto que las quinielas al premio de mejor actriz incluyen a Emma Stone (“La La Land”), Natalie Portman (“Jackie”) e Isabelle Huppert (“Elle”).

Mahershala Ali (“Moonlight”) y Jeff Bridges (“Hell or High Water”) parten como favoritos para entrar en la puja por la estatuilla como mejor actor de reparto, igual que Viola Davis (“Fences”) y Michelle Williams (“Manchester by the Sea”) en la vertiente femenina.

Así hasta un total de 24 categorías, incluida la de mejor cortometraje, donde dos trabajos españoles (“Graffiti”, de Lluís Quilez, y “Timecode”, de Juanjo Giménez) lograron acceso entre los diez finalistas.

“Graffiti” es un drama postapocalíptico donde un superviviente ha aprendido a vivir en soledad, rebuscando entre los escombros y las montañas de cadáveres y evitando las zonas contaminadas por “el incidente” que acabó con la vida.

“Timecode”, por su parte, cuenta la original relación entre dos guardias de seguridad de un garaje.

En esta ocasión, ninguna cinta iberoamericana optará al premio de mejor película de habla no inglesa.

Las candidaturas se conocerán a través de una emisión en directo retransmitida por Internet y televisión, en lugar de la tradicional comparecencia pública organizada en años pasados por la Academia de Hollywood.

El anuncio se llevará a cabo a partir de las 5:18 hora local (13:18 GMT).

La presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, contará con la ayuda de Jennifer Hudson, Brie Larson, el mexicano Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe para desvelar los nombres de los aspirantes.

La ceremonia de entrega de los Óscar se llevará a cabo el 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles y tendrá al humorista Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.

