No nos amenaces Trump

Por: Horacio Ahumada.

Cuando Usted nos esté haciendo el favor de leer esta columna, es muy posible que ya tengamos el presidente estadounidense número 45 en funciones, y estaremos en la espera de que no vaya a salir peor como lo demostró siendo Presidente Electo demostrándonos que puede ser un presidente que nos llene de sus amenazas, tal como lo ha hecho con la prensa que no le agrada o bien sobre las decisiones de empresarios que no van con su manera de pensar; todo esto nos está llevando a un ambiente de trabajo a la defensiva en contra de Donald Trump, ya lo demostró con Jorge Ramos y lo acaba de corroborar con Jim Acosta de CNN, donde a Trump se le fue una gran oportunidad de demostrar su inteligencia, su paciencia, su diplomacia, su habilidad de negociador, se le fue la onda como vulgarmente se dice, al contrario saco a flote su prepotencia, su orgullo, su alma de mandamás, su conversión a actuar como un burro, sin darse a sí mismo el tiempo de pensar y buscar el camino de la salida para hacer quedar mal a su “oponente” periodista, y por supuesto que Trump tenía todo el derecho de reclamarle pero con mucha inteligencia y dejarlo posteriormente que hiciera su pregunta. Por todo esto, hoy por hoy, todos los medios de comunicación van a estar a la “caza” de un presidente “amenazador” de “botarlos’ del lugar cuando algún periodista se aviente a lanzarle una pregunta “pesada” para Trump, si esto vuelve a ocurrir créanme que Trump estará buscando serios problemas en su imagen, ya es tiempo que su secretario de prensa tenga una plática y una asesoría profunda con su Jefe de como sortear preguntas que no le agraden y se abstenga de amenazar a la prensa.

Eso sucedió cuando era presidente electo, espero que haya un cambio de mentalidad ahora que a partir de este viernes 20 sea el Presidente Constitucional de los Estados Unidos de América.

El presidente amenazador también ya la trae con la industria automotriz, por lo menos Ford ya se cuadró y se venció ante Trump, pero en esta semana la BMW no hará caso de las amenazas trumperinas de que no inviertan en México, la armadora dijo que si van a seguir con sus planes de empezar sus operaciones en tierras mexicanas, ya veremos que dice Toyota y otras armadoras automotrices que se siente amenazadas por Trump, sobre todo en los aranceles de importación.

El tema es que cuando el “grande” empieza con un ambiente amenazador, créanme que los “chicos” se pueden unir para lograr malograr las ordenes de un quizás tirano amenazante; le recuerdo a Trump que estamos en un gran país que no necesita de un personaje de características amenazadoras, ya que los gobernadores, jueces, mayores, ejercito, legisladores, policías, grupos comunitarios que pueden caer en una situación de enfado y la verdad que el chico se puede volver más grande que el propio grande, ojale que me haya explicado bien.

En fin hay que seguir preparándonos mental y emocionalmente y lanzarle el siguiente mensaje a Donald Trump: NO NOS AMENACE SEÑOR PRESIDENTE.