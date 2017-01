18 Millones perderían cobertura médica si revocan Obamacare, según estudio

Washington, 17 ene (EFEUSA).- La revocación por parte de los republicanos en el Congreso de la reforma sanitaria, conocida como Obamacare, supondría que 18 millones de ciudadanos se quedarían sin cobertura médica en 2017, indicó hoy la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, en inglés).

La CBO, un órgano no partidista del Congreso, aseguró que si se añade la eliminación de los subsidios y la expansión de Medicaid, que otorga seguro a las familias de bajos recursos, la cifra de personas sin cobertura ascendería hasta los 32 millones hasta 2026.

Asimismo, apuntó que tras la revocación del Obamacare las primas que deben pagar los asegurados se verían elevadas entre un 20 % y un 25% en el primer año.

La Ley de Cobertura Médica Asequible, conocida popularmente como Obamacare, fue una de las prioridades del presidente Barack Obama cuando llegó a la Casa Blanca y ha sido confrontada de manera continuada por la oposición republicana.

Estos datos de la CBO aumentan la presión sobre los republicanos, que cuentan ahora con la mayoría en el Congreso, y el presidente electo, Donald Trump, para ofrecer una alternativa sanitaria después de revocar el Obamacare, como ya han prometido.

Los demócratas aplaudieron el informe de la CBO, como el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, quien aseguró que “las estadísticas no partidistas no mienten: está claro que los esfuerzos republicanos para revocarla aumentarán los costes a millones de ciudadanos y echará a millones de sus seguros”.

Por su lado, el liderazgo republicano en el Congreso criticó el reporte por “carecer de sentido”, en palabras de Paul Ryan, presidente la Cámara de Representantes.

“No tiene en cuenta medidas para reemplazar la ley ni acciones por parte de la Administración entrante para revitalizar el mercado individual que fue aniquilado por el Obamacare”, sostuvo Ryan en un comunicado.

Sin embargo, tanto el presidente electo Trump como los líderes republicanos no han ofrecido detalles específicos sobre el plan que presentarían para sustituir el Obamacare.

