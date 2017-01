Jorge Campos: Los jóvenes tienen más oportunidades en MLS que en Liga MX

LOS ÁNGELES, California – Las oportunidades de que los futbolistas juveniles debuten en el profesionalismo son hoy por hoy mejores en MLS que en Liga MX. Así lo considera el ex arquero de la Selección de México Jorge Campos, quien cree que la cada vez mayor apertura a los extranjeros en Liga MX está cerrando las puertas a los jóvenes.

“Si me preguntan dónde hay más oportunidades para los más chicos, yo tengo que decir que aquí en Estados Unidos. Desafortunadamente es la verdad, es triste pero es así”, dijo Campos.

“El Brody” explicó que cada vez es más complicado debutar a los jóvenes en México. “Especialmente cuando tienes seis, siete, ocho internacionales por delante de un juvenil. No hay tiempo ni espacio para que el chico juegue en el primer equipo”, aseguró.

Campos habló con FutbolMLS.com en el marco de la Convención Nacional de entrenadores, organizada por el ente que reúne a los directores técnicos de fútbol a todo nivel en los Estados Unidos (NSCAA, por sus siglas en inglés).

Al indagarle por las pocas oportunidades de los juveniles latinos en la MLS o la selección mayor de Estados Unidos, Campos dijo que pronto se verá un cambio. “Hay muchas reglas de universidad y de MLS que no sé para qué fueron creadas, pero estoy seguro que con el crecimiento de las academias en cada equipo y con las pocas oportunidades en México, pronto las reglas van a cambiar y se verán más jovencitos”.

El ex internacional mexicano fue más allá, incluso asegurando que el movimiento de los México-estadounidenses empezará a invertirse. “Cada vez más chicos se van a venir hacia MLS en lugar de querer estar en Liga MX porque las oportunidades están aquí y no allá”, dijo.

‘El Tri va bien’

Para Campos, el seleccionado mexicano va por buen camino, y la gran expectativa debe ser la actuación en el Mundial.

“Estamos básicamente clasificados. El ‘Mister’ Osorio (Juan Carlos, DT de México) lo está haciendo bien. No se había ganado en Estados Unidos y ya se ganó. El tema es cómo nos vaya en el Mundial, porque ese es el verdadero objetivo”.

Y en cuanto a las críticas al proceso, Campos aseguró que hay una sola fórmula. “Pasa en todas partes. Las críticas siempre están, especialmente cuando se pierde. Pero la única fórmula para eliminarlas es los resultados. Si se gana, no hay manera que los críticos tengan fuerza”, aseguró.

USA sigue subiendo

Campos cree que el cambio de entrenador en el seleccionado de Estados Unidos – de Jurgen Klinsmann a Bruce Arena – demuestra que el fútbol aquí ha llegado a otro nivel.

“Antes Estados Unidos no rompía estos procesos. Cambiar de entrenador así implica un riesgo y ahora ya entraron en tomar esos riesgos. El asunto es que no se acostumbren y empiecen a arriesgar demasiado”, explicó.

Para Campos, si bien la salida de Klinsmann fue marcada por los resultados y el nerviosismo generado en los primeros resultados del hexagonal, Estados Unidos no debe entrar en la dinámica de cambiar de entrenador por dos o tres derrotas.

Poco interés en Mundial de 48 selecciones

Finalmente, en cuanto al incremento de las plazas para el Mundial de 2026, Campos opinó que es una de esas decisiones de FIFA que solo quienes la tomaron saben para qué lo hacen.

“No sabemos cómo va a funcionar, no se puede decir que va a afectar el nivel hasta no verlo, no es algo que los demás podamos decidir. Y no sabemos si es que FIFA necesita más dinero”, concluyó sonriendo.