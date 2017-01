Los Packers y los Steelers se unen a los Falcons y los Patriots en las Finales de las Conferencias

Houston (EEUU), 16 ene (EFE).- Los Packers de Green Bay y los Steelers de Pittsburgh con acciones individuales llenas de suspense alcanzaron los boletos que los pusieron en las respectivas finales de las Conferencias Nacional y Americana.

Ambos equipos consiguieron los triunfos como visitantes y los Packers contaron con la eficiencia de su pateador Mason Crosby, que con un gol de campo clave en los últimos segundos del partidos los puso en la lucha por el título de la Nacional.

Mientras que el pateador Chris Bowsell convirtió seis goles de campo y llevó a los Steelers a la victoria que también les dio el pase a disputar el título en la AFC.

Crosby anotó gol de campo de 51 yardas cuando restaban tres segundos del tiempo reglamentario y llevó a los visitantes Packers a una victoria por 31-34 sobre los Cowboys de Dallas para ganarse el derecho de jugar por el título de la NFC tras imponerse al equipo con la mejor marca de la temporada regular dentro de su conferencia.

Con su victoria, su octava consecutiva, los Packers (12-6) tienen el boleto en la mano para viajar a Atlanta y disputar el próximo domingo contra el equipo local de los Falcons, anfitriones en su campo del Georgia Dome, el título de campeones y el pase al Super Bowl.

La pasada noche los Falcons vencieron 36-20 a los Seahawks de Seattle en el primer partido de la serie divisional y jugarán la final de la NFC por cuarta vez en los 51 años de historia del equipo de Atlanta.

Crosby logró dos goles de campo en el último cuarto, el primero de 56 yardas para desempatar el partido y poner a los Packers con ventaja de 31-28 a falta de 1:38 minutos para el final.

Como respuesta el pateador de los Cowboys, Dan Bailey, también anotó gol de 52 yardas para volver a poner números iguales de 31-31.

Pero Crosby no quiso quedarse atrás y selló la victoria de los Packers con su gol de 51 yardas a falta de tres segundos en el reloj.

Crosby ayudó a que su equipo de Green Bay estuviese siempre por delante en el marcador menos con el parcial inicial de 3-0 a favor de los Cowboys que jugaron en su campo del AT&T Stadium.

El mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers, completó 28 de 43 pases para 356 yardas, con dos envíos de touchdown y una interceptación, lo que hizo que rompiese racha de 318 intentos consecutivos sin que le interceptaran el balón.

Rodgers compensó su error con pase excepcional de más de 25 yardas en el tercer intento y avance que capturó el ala cerrada Jared Cook dentro de las líneas del campo y permitió a los Packers tener la posesión y la distancia de hacer la conversión del gol de campo ganador.

El pasador estelar de los Packers jugará su tercer partido de final de la NFC, todos como visitante.

Los Cowboys (13-4) se despidieron del campeonato con su mariscal de campo novato Dak Prescott, que completó 24 de 38 pases para 302 yardas con tres envíos de touchdown y una interceptación.

Lo derribaron dos veces en 11 oportunidades que generó la defensa de los Packers y dejó en 103,2 el índice de pasador.

El equipo de Dallas casi se convierte en el tercer equipo en la era del Super Bowl en ganar un partido de fase final después de ir perdiendo por 15 puntos en el cuarto periodo.

Los Cowboys de 1972, liderados por Roger Staubach, consiguieron esa proeza y derrotaron 28-20 a los 49ers de San Francisco.

Pero con el resultado de este domingo el equipo tejano sumó su quinta derrota seguida en la ronda divisional y amplió a 21 años su sequía en viajes a la final de la NFC.

En Kansas City, el pateador Bowsell convirtió seis goles de campo y una polémica penalización que llegó en el momento más inoportuno para los Chiefs de Kansas City, dieron forma al triunfo de los visitantes Steelers por 16-18 en el segundo partido de la ronda divisional de la AFC que los puso en la final.

Los Steelers se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra para definir al campeón que viajará al Super Bowl.

En partido de campeonato regular los Patriots vencieron 27-16 a los Steelers en duelo en el que el mariscal de campo de estos últimos, Ben Roethlisberger, no jugó por estar lesionado.

Los Steelers buscarán revancha ante los Patriots en el Gillette Stadium, donde se van a encontrar con un equipo mucho mejor que los Chiefs, especialmente en cuanto a la ofensiva se refiere con el mariscal de campo Tom Brady como gran figura.

Boswell impuso marca de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en la fase final, al convertir seis goles de campo y el corredor Le’Veon Bell rompió su propia marca de la franquicia en la fase final al avanzar 170 yardas por tierra.

Pittsburgh, que ha ganado nueve partidos consecutivos no jugaba la final de la AFC desde la temporada de 2010, y los Chiefs no conocen la victoria en los playoffs desde 1993.

El equipo de Pittsburgh se convirtió en el primero en ganar un partido de fase final sin anotar touchdown desde que los Colts de Indianápolis lo hicieron en la ronda divisional en el 2006 venciendo a los Ravens de Baltimore.

La jugada clave y polémica que se mantendrá viva durante mucho tiempo, especialmente en la mente de los jugadores de los Chiefs, es la que se dio cuando a falta de menos de tres minutos consiguieron anotación con carrera de una yarda de Spencer Ware que recibió el pase del mariscal campo Alex Smith para el parcial de 16-18.

Kansas intentó los dos puntos de conversión y los consiguió con pase de Smith al receptor abierto Jeremy Maclin, pero una penalización a la línea de protección de la ofensiva de los Chiefs les obligó a repetir la jugada con 10 yardas de castigo y fallaron en el intento.

Ni la NFL ni los árbitros han querido hacer ningún comentario sobre las graves acusaciones que han hecho los jugadores de los Chiefs sobre el trabajo de los referís.

