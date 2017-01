Little Gs combate el acoso en las escuelas

SPOKANE (Agencias)— Jonathan Benecchi se sienta frente a unos 20 estudiantes de secundaria y adultos reunidos en un salón de clases en el Boys & Girls Club una noche de diciembre.

A pesar de que es sólo un joven en la escuela secundaria, Benecchi ha tenido dos amigos que se han suicidado, y él también ha sido intimidado. En la escuela media, sus compañeros le dijeron que iban a “venir a mi casa y matarme”.

Estas experiencias impulsaron a Benecchi en abril a asociarse con una organización sin fines de lucro llamada Little Guardians of the Children, o Little Gs. Es una rama de una organización sin fines de lucro más grande, un grupo de moteros llamado Guardianes de los Niños que tiene capítulos en los Estados Unidos y Canadá. La organización madre se dedica a reconocer y reaccionar ante el abuso infantil.

La mayoría de los estudiantes involucrados en el grupo no son dueños de motocicletas (Benecchi dice que está trabajando en conseguir uno). Pero ese no es el punto. El punto, dice Benecchi, es ser una presencia visible en las escuelas del área de Spokane.

“Básicamente demuestra a la gente que soy un lugar seguro para ir”, dijo, tirando de su corte de motociclista. “Estamos allí por apoyo moral. No para diagnosticar a un niño”.