ASI COMIENZA EL 2017

La Concachampions se reinventa para la temporada 2017-2018

El presidente de Seattle Sounders, Garth Lagerwey, dio la primera pista: “No jugaremos hasta 2018, debido a un cambio de formato”. La CONCACAF Champions League, conocida también como Concachampions, lleva tiempo buscando reinventarse y el momento ha llegado.

No es secreto que el torneo no ha logrado colmar las expectativas y uno de los principales motivos es el aplastante dominio de la Liga MX respecto a los demás, sumando la incompatibilidad del calendario de la MLS para hacerle frente a este tema. A principios de 2016, por ejemplo, los cuartos de final arrancaron el 23 de febrero, cuando el primer juego de MLS no era hasta el 6 de marzo, lo que causa desventaja para los equipos norteamericanos.

Garth Lagerwey, presidente de los campeones de MLS Seattle Sounders, dio la primera pista: “No jugaremos la Concachampions hasta 2018”.

La CONCACAF implementará un nuevo formato al torneo con el fin de darle oportunidad a otros de competir por el título con los mexicanos, comenzando por aumentar la cifra de participantes, de 24 a 31 equipos, los cuales serán divididos en dos grupos y jugarán por separado en dos torneos, denominados Liga de Campeones de otoño y primavera.

En el torneo de otoño, que se jugará entre agosto y octubre, participarán dos equipos representativos de las ligas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua, uno de Belice y tres del Caribe.

Mientras que el de primavera lo integrarán cuatro clubes de la Liga Mexicana, cuatro de la MLS, los cinco equipos campeones de las ligas de Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Guatemala, el campeón del torneo de otoño, el campeón del Caribe y un equipo más de Canadá.

Al final, la idea principal de los organizadores es darle más “minutos” de preparación o de tiempo para llegar a enfrentarse con los equipos mexicanos, especialmente a los de la MLS, que son los que le pudieran competir, para aspirar a la posibilidad de asistir al Mundial de Clubes.

El padre de James revela el futuro del colombiano

Jorge Mendes, representante del madridista, también dio su opinión el pasado 26 de diciembre en AS. El ’10’ es el vigésimo jugador del Madrid en cuanto a minutos disputados.

James sigue dando que hablar en el mercado invernal de fichajes que se abre en las próximas horas. Si el pasado 26 de diciembre fue su representante, Jorge Mendes, quien opinó del futuro a corto plazo del colombiano (“No se va a ir en enero”), esta vez ha sido el padre del delantero, Wilson Rodríguez, quien ha desvelado los planes de James como bien recoge la web www.diez.hn: “Tiene un compromiso con el Real Madrid y tiene contrato. Se va a quedar”.

“Mi relación con James siempre ha sido buena. Lo que pasa es que a la gente le gusta hablar y cuentan cosas que no son”, asegura el padre del futbolista. “En estas vacaciones estuvimos juntos y jugamos al fútbol casi todos los días. Le vi muy feliz y se fue porque debe seguir trabajando con el Real Madrid”.

Ni Wilson Rodríguez ni el entorno de la estrella madridista parecen preocupados ahora mismo por las suplencias de James, que ya es el vigésimo jugador de la plantilla del Madrid en minutos disputados esta temporada. Otra cosa es lo que puede suceder en junio.

Si para entonces no cambia la situación actual, el capitán de Colombia podría variar de parecer y buscar su salida. En ese caso, pretendientes no le van a faltar. En la Premier es una pieza cotizada y Manchester United y Chelsea podrían lanzarse a por él.

Inter y Bayern entrarían también en la puja por el Colombiano.

El Madrid, escuchara ofertas, y no lo vendera hasta no recuperar la inversión de 80 millones que hizo en su día. James tiene contrato hasta 2020 por lo que los blancos no tendrán prisa en caso de subasta veraniega.