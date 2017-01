Trump sustituye al hombre que da voz a la investidura presidencial desde 1957

Washington, 9 ene (EFEUSA).- El presidente electo, Donald Trump, ha prescindido para su investidura del locutor Charles Brotman, quien ha puesto voz a la toma de posesión presidencial desde 1957 y hoy se declaró desolado por la decisión del magnate.

Brotman, de 89 años, ha presentado todos los desfiles de investidura presidenciales desde que Dwight D. Eisenhower tomara posesión por segunda vez en 1957.

Sin embargo, el multimillonario neoyorquino, que jurará el cargo como cuadragésimo quinto presidente de EEUU el próximo 20 de enero en el Capitolio de Washington, sede del Congreso, ha roto con una tradición que ha abarcado once presidentes de Estados Unidos.

“Miré mis correos electrónicos y entonces me llevé el shock de mi vida”, declaró hoy Brotman a la cadena CNN en alusión al correo electrónico que recibió del equipo de transición de Trump para comunicarle la mala noticia.

“Me sentí como si Mohamed Alí me hubiera golpeado en el estómago”, subrayó el veterano locutor, visiblemente dolido por la decisión de Trump.

En declaraciones a la cadena local WJLA, Brotman se declaró hace días “desconsolado” y “destruido”.

“He estado haciendo esto durante sesenta años”, agregó el presentador.

En su lugar, Trump ha elegido a Steve Ray, un locutor de 58 años que ha trabajado para el equipo de béisbol Washington National y varias emisoras de radio washingtonianas.

Ray elogió a Brotman, toda una institución que es “como si se tratara de un edificio, forma parte del paisaje de Washington”, y precisó que no pretende “ocupar su sitio”.

“Sólo soy el tipo que viene a continuación” del longevo locutor, comentó el nuevo fichaje del magnate para su investidura.

El equipo de transición ha anunciado que Brotman será honrado como “locutor emérito” el 20 de enero, un premio de consolación que quizás le ayude a sobrellevar su enorme decepción.

