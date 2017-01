Tecnología: ¿Qué esperan los niños de sus padres?

ANN ARBOR- Guarda el teléfono cuando te estoy hablando. No envíes mensajes de texto cuando conduzcas, ni siquiera cuando estemos esperando que el semáforo dé la luz verde.Y por favor, ¿podrías dejar de publicar fotos mías en tus medios sociales sin mi consentimiento?

Puede parecer extraño, pero estas son algunas de las reglas que los jóvenes querrían dar a sus padres, de acuerdo a un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Washington.Los investigadores encuestaron a 249 familias con niños entre las edades de 10 y 17 años. Preguntaron acerca de las normas más importantes reglas respecto al uso de tecnología del hogar, de las expectativas de los chicos y adultos, así como las reglas que eran más fácil o más difíciles de seguir. El estudio es uno de los primeros en explorar las expectativas de los niños respecto al uso de tecnología por sus padres.Además de revelar que los niños no aprecian cuando sus padres comparten en demasía, el estudio también arroja luz sobre los tipos más eficaces de establecer reglas en lo que respecta a la tecnología.El estudio fue presentado en la conferencia Association for Computing Machinery en San Francisco.Cuando los investigadores preguntaron a los niños qué reglas deberían seguir sus padres en el uso de tecnología, las respuestas se centraron en siete categorías generales:

Está presente : Los niños dijeron que no debería haber ninguna tecnología en en ciertas situaciones, como cuando un niño está tratando de hablar con uno de los padres.

Da autonomía: Los niños piensan que los padres deben dejar que los niños tomen sus propias decisiones acerca del uso de la tecnología, sin interferencias.

Usa con moderación: Los padres deben utilizar la tecnología con moderación y en equilibrio con otras actividades.

Supervisa a los niños: Los padres deben establecer y hacer cumplir las normas relacionadas con la tecnología para la propia protección de los niños.

No uses tecnología mientras conduzcas. Los padres no deben enviar mensajes de texto mientras conducen, aunque estén esperando que el semáforo dé la luz verde.

No hipocresía: Los padres deben practicar lo que predican, como no acceder la internet en las comidas.

Deja de sobre compartir: Los padres no deben compartir información en línea sobre sus hijos sin permiso explícito.

Sarita Schoenebeck, profesora asistente en la Escuela de Información de la Universidad de Michigan dijo que en comparación con los padres, el doble de los niños encuestados expresó preocupación respecto a miembros de la familia compartiendo demasiada información personal sobre ellos en Facebook y otras redes sociales sin su permiso.“Muchos niños dijeron que encontraron que el contenido era vergonzoso y se sentían frustrados cuando sus padres continuaban haciéndolo.”El estudio examinó también qué tipos de reglas son las más eficaces para las familias. Las familias informaron que las normas que prohíben totalmente el uso de determinadas tecnologías o redes sociales son más fáciles de seguir y de hacer cumplir que aquellas normas orientadas a prevenir el uso de tecnología sólo en ciertas situaciones. Así, una prohibición total de Snapchat o un juego de vídeo en particular fue más eficaz que, por ejemplo, prohibir el uso del teléfono durante la iglesia o los mensajes de texto con amigos después de un cierto tiempo en la noche.“Nos sorprendimos al encontrar que cuando los padres dicen ‘no puedes estar en Instagram’, es más fácil que los niños lo acepten y se adhieran a la regla que cuando dicen, ‘puedes estar en Instagram, pero hay que dejarlo a un lado en la cena’”, dijo el autor principal del estudio Alexis Hiniker, un estudiante de doctorado de la Universidad de Washington en diseño e Ingeniería. “Como adolescente, yo creo que habría sido más feliz en un mundo en el que al menos pudiera estar parte del tiempo en Instagram, pero que en realidad parece ser una lucha para las familias.”La expectativa más común citada por los niños giraba en torno a “estar presente” en ciertas situaciones sociales, como cuando un miembro de la familia está hablando, durante las comidas o cuando están involucrados en ciertas actividades. Los padres, por el contrario, tienden a dar prioridad a las reglas de privacidad para evitar que los niños se pongan en riesgo al revelar información personal en línea.Mientras que los padres tienden a no estar preocupados por tener reglas diferentes para padres y niños, muchos niños lo consideraron un comportamiento hipócrita. Los jóvenes también encuentran más fácil seguir las reglas cuando las familias las han desarrollado de manera colectiva y cuando los padres también las siguen.Los investigadores dicen que las dificultades de aplicar las reglas, forzando a veces a eliminar aplicaciones o tecnología, subraya una pérdida de oportunidad para diseñadores de aplicaciones y dispositivos.Por ejemplo, añadiendo un botón de “tiempo en familia” que desactive las notificaciones durante 30 minutos y canales de noticias con contenido más corto, por ejemplo, ayudarían a las familias a encontrar más balance y no tener que eliminar las aplicaciones.“Si los diseñadores de aplicaciones y dispositivos estuvieran más abiertos a fomentar hábitos de tecnología sanos, probablemente harían a sus clientes más felices”, dijo Julie Kientz, profesora asociada de diseño en la Universidad de Washington.La investigación fue financiada por la National Science Foundation, concesión número HCC – 1318143. El documento se titula “Not at the Dinner Table: Parents’ and Children’s Perspectives on Family Technology Rules.”