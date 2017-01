Autoridades tributarias avisan de retraso en reembolsos por ley antifraude

Atlanta (GA), 5 ene (EFEUSA).- El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió hoy que un grupo de contribuyentes no deben esperar sus reembolsos hasta fines de febrero, como consecuencia de una nueva ley para combatir el fraude tributario.

Las autoridades del IRS especificaron que el nuevo marco legal los obliga este año a esperar hasta el 15 de febrero para emitir los reembolsos de los contribuyentes que reclaman el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijo Adicional (ACTC).

Con un festivo nacional después de esa fecha, más los tiempos que requieren el Gobierno federal y los bancos para procesar esos pagos, el reembolso no estará disponible en las cuentas bancarias hasta fines de ese mes, según se estimó hoy.

“Esto no quiere decir que deben esperar hasta el 15 de febrero para declarar, los contribuyentes con EITC o ACTC deben presentar su declaración tan pronto tengan toda la documentación (…), como lo hacen normalmente”, señaló hoy en rueda de prensa el comisionado del IRS, John Koskinen.

El funcionario afirmó que en la próxima temporada tributaria, que se inicia formalmente el 23 de enero y culmina el 18 de abril, se presentarán más de 153 millones de declaraciones de impuestos.

Asimismo, este año el IRS proyecta emitir una gran mayoría de reembolsos, en un proporción de más de nueve sobre diez, en menos de 21 días desde el momento en que se reciben las declaraciones.

En 2016, esta agencia federal emitió 111 millones de reembolsos individuales y se proyecta que más de un 70 por ciento de los contribuyentes recibirá un reembolso en 2017, año en que el plazo límite de presentación se ha extendido hasta el 18 de abril.

“Esta temporada de impuestos es muy importante planear con antelación. Hay algunos cambios importantes este año y queremos que los contribuyentes estén listos”, declaró el comisionado, quien instó a informarse para evitar errores y optimizar los créditos disponibles.

Entre las novedades de este año figura la renovación obligatoria del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para aquellos que no lo hayan utilizado al menos una vez en los últimos tres años en su declaración de impuestos.

De igual manera, los beneficiarios de este programa en cuyo documentos aparecen los dígitos 78 o 79 al medio del número de identificación deberán renovar su ITIN, que es utilizado por las personas con obligaciones tributarias que no son elegibles para poseer un número de Seguro Social.

Como en años anteriores, las autoridades tributarias instan a los contribuyentes a utilizar los recursos disponibles en la página web del IRS y efectuar su declaración vía electrónica, que catalogan como el camino más rápido y seguro.

De acuerdo con estimaciones de esta agencia federal, más de cuatro de cinco declaraciones se presentarán electrónicamente, con una proporción similar de reembolsos emitidos a través de depósito directo.

El servicio gratuito Free File, disponible para contribuyentes con ingresos de $64,000 o menos, estará disponible en IRS.gov a partir del 13 de enero, según anunció el organismo.

Los esfuerzos que desarrollan las autoridades tributarias en conjunto con empresas privadas han logrado una reducción de cerca de un 50 % de reportes de robo de identidad en declaraciones tributarias federales, tal como reveló el IRS.

La agencia federal cuenta con la cooperación de la Federación de Administradores de Impuestos (FTA), el Consejo para el Avance de Comunicación Electrónica de Impuestos (CERCA) y la Coalición Americana de los Derechos del Contribuyentes (ACTR) para combatir el fraude de reembolsos a través del robo de identidad.

