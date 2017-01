La Cruz Roja emite una llamada de emergencia para realizar donaciones de sangre o plaquetas durante una escaséz severa de sangre este invierno

(Enero 4, 2017) – La Cruz Roja Americana esta enfrentando una escaséz severa de sangre este invierno y hace una llamada de emergencia a los donantes de sangre y plaquetas para que hagan su cita para donar y salvar vidas de pacientes necesitados.

La falta de tiempo por los múltiples quehacers de los donantes durante las fiestas de fin de año han contribuido a la reducción de al rededor de 37,000 donaciones que se necesitaba durante Noviembre y Diciembre. Tormentas de nieve y mal tiempo también han afectado las donaciones. Cerca de 100 campañas se vieron forzadas a ser canceladas en Diciembre, resultando en mas de 3,100 donaciones de sangre que no se pudieron efectuar.

“Donaciones de sangre y plaquetas son críticamente necesarias en los próximos dias para que los pacientes continuen recibiendo los tratamientos adecuados para salvar sus vidas,” dijo Neil Tosuntikool de la Region local de la Cruz Roja Servicios de Sangre. “Se solicita a los donantes a hacer una invitación a familiares y amigos a donar con ellos para ayudar a pacientes en nececidad. Actualmente, la sangre y plaquetas en reserva se estan distribuyendo a los hospitales con más rapidéz que las donaciones recibidas.

Como ayudar

Encuentre una opportunidad de donar y haga su cita usando el App gratuito Blood Donor App, visite redcrossblood.org o lláme al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767). La Cruz Roja esta extendiendo su horario en muchos centros de donación para facilitar más donaciones de sangre y plaquetas. En general, La Cruz Roja añadió al rededor de 200 horas más a los centros de donación y campañas de comunidad en todo el país durante las próximas semanas. Se recomienda citas de donación y completar el formulario de su historial médico con RapidPass en linea para acelerar el proceso.

“Aproximadamente en una hora, puede ayudar a salvar una vida. Este simple acto de caridad puede tener un impácto muy profundo en otro ser humano,” dijo Tosuntikool.

A quien ayudan las donaciones de sangre

Cada dos segundos, álguien en los Estados Unidos necesita sangre. Víctimas de accidentes y quemaduras, cirujias de corazón y pacientes de transplantes de órganos, pacientes recibiendo tratamientos para leucemia, cancer o anemia falciforme requiren tranfuciones de sangre para salvar sus vidas.

Los tratamientos que recibe la estudiante de el primer año de secundaria Payton Kannarr para combatir la leucemia causa que baje su recuento sanguineo. Actualmente ella recibe transfuciones de plaqueta cada semana y glóbulos rojos cada dos semanas.

“Hemos visto de antemano la increíble necesidad de sangre y sus derivados, ya que estamos en este trayecto con altas y bajas por los últimos cuatro años,” dijo Amy Kannarr, la mamá de Payton. “Gracias a la caridad y compasión de los donantes, Payton ha podido disfrutar su vida de adolecente.”

Próximas oportunidades para donar sangre

Grays Harbor County

Aberdeen

Jan. 5 from 9 a.m. to 2 p.m. at Harbor High School, 300 N. Williams

Jan. 9 from noon to 5:30 p.m. at Aberdeen Elks, 1712 S. Boone

Jan. 11 from 1:30 to 7 p.m. at Eagles Lodge #24, 200 W. Market

Hoquiam

Jan. 12 from 1 to 6 p.m. at Elks Lodge Hoquiam, 624 K St.

Montesano

Jan. 10 from 1:30 to 7 p.m. at United Methodist Church Montesano, 401 Spruce Ave.

Ocean Shores

Jan. 13 from 10 a.m. to 3 p.m. at North Beach Senior High School, 336 State Route 115

_______________

Lewis County

Chehalis

Jan. 19 from 1:30 to 6:30 p.m. at Latter-day Saints – Chehalis Ward, 2195 Jackson Highway

Acerca de la Cruz Roja Americana:

Los refugios de La Cruz Roja Americana, provee alimentos y apoyo emocional a las víctimas de desastres; provee al rededor de 40 por ciento del suministro de sangre a la nación; enseña habilidades que salvan vidas, provee ayuda humanitaria internacional; y apoya a los miembros de las fuerzas armadas y sus familias. La Cruz Roja es una organización sin fines de lucro que depende de la generosidad de voluntarios y público en general para cumplir su misión. Para mas informacion, visite redcross.org o cruzrojaamericana.org, o visítenos en Twitter en @RedCross .