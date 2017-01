Estos serán los principales eventos del calendario del fútbol estadounidense en 2017

El año 2017 se plantea como uno de altísima actividad para el fútbol de Estados Unidos, ya sea por la actividad y compromisos de la selección local y de equipos nacionales de la región o por la apretada agenda que tendrán los participantes de la MLS. Estación por estación, estos serán los principales eventos futbolísticos del año que está a punto de comenzar.

INVIERNO

10 de enero a inicios de febrero: La selección de Estados Unidos realizará su primer ‘campamento’ bajo el mando del técnico Bruce Arena, que inicia su segundo ciclo al frente del equipo nacional. De este campparticiparán futbolistas que actúan en la MLS y aquellos que lo hacen en países escandinavos.

Calendario completo de la temporada regular: Prácticamente dos meses antes de la primera jornada conoceremos el calendario completo del curso 2017 para los 22 equipos de la liga.

8 al 12 de enero: Prueba Anual de la MLS, en Carson, California | Es la última oportunidad para que los mejores futbolistas del circuito universitario antes del SuperDraft de la MLS.

13 de enero: Superdraft de la MLS, en Los Angeles, California | El evento en el que los equipos de la MLS buscan quedarse con talentos como los de Jack Harrison, Cyle Larin o Jordan Morris.

14 de enero al 5 de febrero: Copa Africana de Naciones, en Gabón | Varios jugadores que actúan en la MLS tiene opciones de ser parte del torneo africano de selecciones. El equipo ganador representará a África en la Copa Confederaciones de la FIFA de 2017.

Mediados de enero: Inicio de la pretemporada de la MLS

27 de enero al 7 de febrero: Amistosos en el Desierto, en Tucson, Arizona | Seattle Sounders, Portland Timbers, Sporting Kansas City, San Jose Earthquakes, New England Revolution, Real Salt Lake y otro equipo todavía por designar se congregarán en Arizona para jugar encuentros de exhibición.

29 de enero: Estados Unidos vs. Serbia, en San Diego, California | Primer partido de ensayo del equipo de Bruce Arena antes de la reanudación del Hexagonal Final de la CONCACAF.

Inicios de febrero: Segundo partido de la selección de Estados Unidos | Será un encuentro frente a un rival todavía por confirmar.

9 al 15 de febrero: Torneo de pretemporada de los Timbers, en Portland, Oregon | Portland Timbers, Minnesota United, Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps jugarán allí un torneo con partidos de preparación.

11 de febrero: San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy, en Las Vegas, Nevada | Los rivales del “California Clásico” llevan su duelo de pretemporada a ‘la Ciudad del Pecado’.

15 al 25 de febrero: Desert Diamond Cup, en Tucson, Arizona | Sporting Kansas City, New England Revolution, Houston Dynamo, New York Red Bulls, New York City FC y Colorado Rapids jugarán este ya tradicional torneo de pretemporada.

18 al 25 de febrero: Carolina Challenge Cup, en Charlesto, Carolina del Sur | Otro evento de pretemporada, organizado por Charleston Battery, equipo de la USL (tercera división de Estados Unidos). Además del equipo local los participantes serán Atlanta United, Columbus Crew SC y Seattle Sounders.

21 de febrero al 2 de marzo: Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF | Tres equipos de la MLS estarán involucrados en estas eliminatorias con partidos de ida y vuelta:

– Vancouver Whitecaps vs. New York Red Bulls (22 de febrero, 2 de marzo)

– Árabe Unido vs. FC Dallas (23 de febrero, 1 de marzo)

– Saprissa vs. Pachuca (21 de febrero, 28 de febrero)

– Pumas vs. Tigres (22 de febrero, 1 de marzo)