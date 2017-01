Campaña para enfrentar políticas antiinmigrantes

Por Juan Latino:

La falta de información estadística sobre los latinos dentro del sistema judicial es “alarmante”, pues no ofrece una visión nacional clara del encarcelamiento de este grupo, argumentó un reporte al que tuvimos acceso.

El análisis, presentado por el Centro de Políticas de Justicia de Urban Institute, encontró que del total de estados del país sólo 15 reportan el origen étnico en sus registros de arresto.

Por este motivo, la información sobre arrestos de hispanos queda “perdida” bajo la calificación de raza como blancos o afroamericanos.

“Dejar a los latinos por fuera cuando se documentan las consecuencias del sistema de justicia criminal estadounidense significa que nuestros datos cuentan una historia incompleta”, aseguró Ryan King, coautor del informe con Sarah Eppler-Epstein y Annie Gurvis.

Según reportó el análisis, los estados del país que no incluyen a los latinos como etnia los clasifican generalmente como “blancos” sin otra especificación, distorsionando los datos de la aplicación de justicia en el país.

“Es otra razón por la cual los latinos/as como la más grande minoría racial y étnica del país necesitan ser contados con exactitud en todas las fases del sistema de justicia penal”, anotó Juan Cartagena, presidente y consejero general de Latino Justice (PRLDEF), entidad que colaboró con el Urban Institute en el reporte.

De todos los estados analizados, solamente Alaska incluyó datos “de manera consistente” y distinguiendo a los latinos en informes recientes sobre arrestos, encarcelamientos y libertad condicional o bajo palabra.

Igualmente, la investigación encontró inconsistencias en la forma en la que las distintas agencias incluyen a los latinos en sus datos, pues algunas que los diferencian los pueden contar como hispanos o blancos, sin tener un criterio unificado.

Con respecto a los latinos en prisión, 38 estados hicieron la diferenciación al separar los datos de los hispanos, mientras sólo 20 reportaron esta etnia en datos sobre su población en libertad bajo palabra y “18 que reportaron información sobre latinos en la población con libertad condicional”.

El análisis igualmente destacó que los 10 estados del país con mayor cantidad de población latina no necesariamente muestran reportes más precisos.

Así, “California, Florida y Nuevo México, por ejemplo, reportaron información sobre origen étnico en menos categorías que el promedio observado entre estados”.

“Sin información completa, los legisladores, los miembros de la comunidad y los defensores no pueden saber cómo es que la encarcelación en masa afecta específicamente a los latinos y no puede hacerse un seguimiento en forma precisa de las disparidades del origen étnico”, concluyó el informe.

El estudio utilizó la información de fuentes estatales en 50 estados y Washington D.C. recopilándola entre junio y septiembre de 2016 y datos personales reales, como se dice más arriba,”cuentan una historia incompleta” .