Líderes republicanos apoyan las sanciones a Rusia y piden más contundencia

Washington, 29 dic (EFEUSA).- Los líderes republicanos Paul Ryan, John McCain y Lindsey Graham manifestaron hoy su apoyo a las sanciones a Rusia por los ataques cibernéticos que EEUU atribuye a ese país durante la pasada campaña de las elecciones presidenciales, aunque pidieron más contundencia.

Gran parte de los republicanos sitúan a Moscú como uno de los principales peligros para Estados Unidos, aunque el presidente electo, Donald Trump, ha alabado en varias ocasiones la figura del presidente ruso y ha defendido posiciones de acercamiento a Rusia, del mismo modo que Putin llegó a calificarle e él de “muy brillante” y “líder absoluto”.

En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, se mostró de acuerdo con la decisión de Obama de sancionar a Rusia, aunque aseguró que es tardía.

“Rusia no comparte los intereses de Estados Unidos, sino que ha buscado socavarlos, sembrando una peligrosa inestabilidad en todo el mundo, aunque la acción de hoy de la administración es tardía, es una manera apropiada de terminar con ocho años de política fallida con Rusia”, aseguró Ryan.

El republicano, que fue muy crítico con Trump durante la campaña electoral, añadió que las sanciones son “un excelente ejemplo de la ineficaz política exterior de esta administración que ha dejado a Estados Unidos más débil a los ojos del mundo”.

Por su parte, el senador republicano John McCain también apoyó las sanciones contra Rusia y manifestó hoy durante una visita a Lituania que el país sigue siendo “una amenaza para los fundamentos de la democracia”.

McCain afirmó que duda de que los esfuerzos de Rusia afectaran al resultado electoral de Estados Unidos, aunque aseguró que tanto él como el senador republicano Lindsey Graham impulsarán sanciones adicionales contra Rusia.

Graham añadió que Rusia estaba “creando discordia en las democracias de su frontera”, en un guiño a tres antiguas repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania.

McCain, Graham y la senadora demócrata Amy Klobuchar han efectuado una gira por los países bálticos para debatir sobre seguridad, y ahora se dirigen a Ucrania, Georgia y Montenegro.

Estados Unidos decretó hoy la imposición de sanciones económicas contra Rusia en respuesta a los ataques cibernéticos que atribuye a ese país durante la pasada campaña de las elecciones presidenciales.

El presidente, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva con la que sancionó a dos organismos del espionaje ruso, a cuatro de sus responsables y a tres compañías vinculadas con los ataques informáticos.

Obama además ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos y les dio 72 horas para abandonar el país tras haberlos nombrado “personas non gratas”.

El presidente también prometió más medidas contra Rusia, algunas de ellas secretas.

“Esas acciones no son la suma total de nuestra respuesta a las actividades agresivas de Rusia”, afirmó Obama en una declaración divulgada por la Casa Blanca.

Sin embargo, el presidente advirtió de que EE.UU. emprenderá más acciones contra Rusia, si bien no dio detalles.

Related