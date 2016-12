Trump busca cumplir la cuota hispana para completar su gabinete

Washington, 29 dic (EFEUSA).- El presidente electo, Donald Trump, y su equipo de transición buscan a un hispano para ocupar alguna de las pocas vacantes que quedan en el futuro gabinete ante las críticas recibidas por la falta de diversidad de sus nombramientos.

Los únicos puestos disponibles son la Oficina del Representante de Comercio Exterior, el Consejo de Asesores Económicos, el Departamento de Asuntos de los Veteranos y el Departamento de Agricultura, y es este último para el que se barajan más nombres hispanos.

Este miércoles, precisamente, Trump recibió en su complejo vacacional de Mar-a-Lago, en Florida, a Elsa Murano y a Abel Maldonado, los dos candidatos que por ahora parecen liderar las apuestas para Agricultura.

“He hablado con mucha gente en el equipo de transición y ellos dicen que él (Trump) está buscando a latinos calificados para un puesto en el gabinete”, explicó a Politico Mario Rodríguez, líder del comité de acción política republicano Hispanic 100.

Maldonado, de 49 años, es un californiano hijo de mexicanos que fue vicegobernador de su estado entre 2010 y 2011 y que es copropietario de los viñedos Runway de Santa Barbara.

Murano, por su lado, nació en La Habana en agosto de 1959, meses después del triunfo de la Revolución, aunque antes de cumplir los dos años migró con sus padres y, tras vivir en varios países durante su infancia y adolescencia, llegó a Estados Unidos en 1973.

Entre 2001 y 2004 fue subsecretaria de Seguridad Alimenticia en el Departamento de Agricultura bajo la Presidencia de George W. Bush y más tarde fue presidenta de la pública Universidad A&M de Texas.

“Creo que algunos de los nombramientos van a suceder pronto. El presidente electo Trump quedó muy impresionado con los candidatos. Quiere tener a un latino en el gabinete, no lo está haciendo solo para figurar”, agregó Rodríguez.

Trump también tiene la presión de algunos de sus más estrechos colaboradores, como el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, quien advirtió recientemente que “tiene que haber más hispanos en la administración”.

De los 18 miembros del gabinete que Trump ha designado hasta la fecha, trece son hombres blancos, tan solo hay cuatro mujeres, un solo afroamericano (el futuro secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson) y una asiática (la futura secretaria de Transporte, Elaine Chao).

Además, el presidente electo ha nombrado a otros nueve cargos para servir en la Casa Blanca, de los que ocho son hombres blancos y el restante una mujer, cifras que le han costado muchas críticas no solo por la falta de hispanos, sino por la falta de diversidad en general.

Aunque los nombres de Murano y de Maldonado suenan con fuerza, Trump baraja otros para la cartera de Agricultura, como el del gobernador de Kansas, Sam Brownback; la senadora demócrata por Dakota del Norte, Heidi Heitkamp, o el del director del Consejo Nacional de Cooperativas Agrarias, Chuck Conner.

Y es que el nombramiento de alguno de los hispanos puede chocar con la oposición de los granjeros que apoyaron a Trump durante la campaña, que se organizaron en un comité formado por cargos electos y representantes del gremio y que quieren en el puesto a alguien del sector y no a alguien nombrado por equilibrios políticos.

Más allá de Agricultura, Trump baraja como posible titular de la Oficina del Representante de Comercio Exterior a Jovita Carranza, que tiene raíces mexicanas, fue subdirectora de la Administración de Pequeños Negocios durante la última Administración Bush y formó parte del consejo asesor hispano del magnate durante la campaña.

Sea como sea, el nombramiento de un político hispano en el gabinete no implica necesariamente un giro en las políticas anunciadas por Trump con respecto a la inmigración, según alertó Latino Victory Project, una organización que promueve las candidaturas de hispanos para puestos públicos.

Desde que el expresidente Ronald Reagan nombrara al texano Lauro Cavazos como secretario de Educación en 1988, siempre ha habido un hispano en el gabinete. Cavazos, de hecho, fue el primer hispano en servir en un gabinete presidencial.

