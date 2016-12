Disminuye uso de marihuana en Colorado mientras crece en estado de Washington

Denver (CO), 28 dic (EFEUSA).- La legalización de la marihuana en Colorado habría contribuido a disminuir su consumo entre los adolescentes y jóvenes adultos del estado, revelan datos divulgados hoy de un análisis de estadísticas oficiales.

El estudio, publicado esta semana en el número más reciente de la revista JAMA Pediatrics, indica que el consumo de cannabis entre los estudiantes de 14 a 16 años no se vio afectado por la decisión tomada en 2012 por los votantes de Colorado de legalizar la marihuana, implementada en enero de 2014.

Algo similar sucede con los jóvenes de 18 a 25 años, según los detalles difundidos hoy del estudio publicado el pasado 19 de diciembre y realizado por la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud (NSDUH), dependiente de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA).

La encuesta de NSDUH sirvió de base para el estudio publicado en JAMA Pediatrics, dirigido por Magdalena Cerdá, epidemióloga de la Universidad de California en Davis.

No obstante, si la legalización de la marihuana parece no haber tenido un efecto negativo entre los adolescentes de Colorado donde el uso de marihuana entre estudiantes de secundaria bajó del 22 % al 21,2 % en la actualidad, en el estado de Washington, donde la marihuana también es legal, ocurrió lo contrario.

En ese estado, el uso prevalente de marihuana entre adolescentes de 16 años pasó del 16,2 % antes de la legalización de la marihuana al 20,3 % en la actualidad.

Cualquier posible explicación de esa discrepancia resulta “especulativa”, explicó Cerdá en su estudio, debido a que las leyes de Colorado son diferentes a las de Washington.

Pero, para Patricia Billinger, portavoz del Departamento de Salud Pública de Colorado, una de las potenciales razones es la implementación del programa “Escuelas Seguras”.

El programa, desarrollado por el Centro de Estudios de Prevención de la Violencia en la Universidad de Colorado en Boulder y la fiscalía estatal, busca “aumentar el poder de la prevención al promover la seguridad escolar y actitudes positivas”, dijo Billinger.

De esa manera, sostuvo la funcionaria, “se mitiga el riesgo y se aumenta la protección de los jóvenes” no sólo en cuanto a la marihuana, sino también con respecto al suicidio.

Es de señalar, sin embargo, que en el estado de Washington disminuyó el uso de marihuana en general desde la legalización.

En cuanto a los mayores de edad (que pueden acceder a marihuana medicinal desde los 18 años y a marihuana recreativa desde los 21 años), el 45 % de aquellos entre 18 y 25 años alguna vez consumió marihuana, comparado con el 48 % en Vermont, donde el uso recreativo de esa sustancia sigue siendo ilegal.

En total, para su encuesta, la NSDUH entrevistó a casi 254.000 adolescentes y jóvenes en 47 estados.

