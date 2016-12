El viejo sistema electoral USA

Por: Horacio Ahumada

Aquí en los Estados Unidos nosotros los electores no votamos por los candidatos a la presidencia, ya que desde que Alexander Hamilton, que por cierto usted lo puede identificar en los billetes de 10 dólares, ideó un sistema de votación directa pero para electores estatales de un Colegio Electoral, y que si ellos lo desean quieran o no votar por los candidatos que el pueblo eligió, de tal manera de que el voto de ellos es el que vale y al parecer el nuestro no; la verdad es que no tengo ni la menor idea de porque complican las cosas, solamente porque al señor Hamilton allá por los años 1780’s se le ocurrió formar esta estrategia de votación que según esto era para proteger los derechos de valor de aquellos estados con población menor.

La verdad de las cosas han habido muchos intentos de cambiar este sistema cada diez años que hay censos de población que cuentan el número de estadounidenses por poblaciones y estados, de los cuales determinan el número de representantes, sin embargo los opositores a este viejo sistema electoral estadounidenses ni siquiera han podido introducir a votación las iniciativas de cambiarlo, la verdad de las cosas que tratar de hacer cambiar de idea a un estadounidense es una de las cosas mas difíciles que he visto en mi vida.

Estados Unidos ha cambiado en muchos aspectos, es increíble que en un país con votación nacional pierda el que obtuvo la más alta votación popular en general. Esto creo que en ningún país en el mundo se ve cuando la democracia le da un valor al voto de cada persona y por lo que estamos observando este país le da más importancia al voto de los delegados del colegio electoral, increíble pero cierto, además jamás se ha visto que los delegados traicionen a sus electores, pero si nunca los van a traicionar, entonces no veo la razón de su existencia, lo veo como un puente donde no hay rio, ni precipicio.

Creo que el respeto a un sufragio personal efectivo debería de ser lo correcto y dejarnos de sistemas inservibles, es aquí cuando todos los estados deben de estar unidos en un solo conteo nacional, creo que eso le daría otro nombre a los Estados Unidos, porque al parecer es más fuerte los colores de los partidos, esto le da el giro al nombre de Estados Desunidos; pienso que es un buen momento de ponerse a pensar en un cambio de Siglo 21 y dejar lo instituido en el Siglo 17, hoy por hoy este país ya no es el mismo de los tiempos de Hamilton, muchísimas cosas y valores han cambiado, por lo tanto también deben cambiar viejos sistemas que ya no concuerdan con los tiempos actuales.

Los nuevos cambios legales no los permiten los dinosaurios que ocupan curules y asientos en las cámaras de legisladores porque tienen el temor natural del cambio y por lo tanto tienen el temor personal de que a ellos los cambien por ideas nuevas que no las permiten llegar como iniciativas de leyes, así es como se tratan las cosas en el país, se supone el más democrático del mundo.

GRACIAS.