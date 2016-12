Volvo S90 2017 Sedan: Lujo y tecnología con humildad

Por Gustavo A. Montoya

El fabricante Volvo es suizo para los que no conocen su origen. Meses anteriores conducimos la XC90 y V60 camionetas SUV que nos dio una experiencia fenomenal, especialmente por mi inevitable encuentro con dos venados en la autopista y la increíble agilidad de V60 al mitigar la colisión sin daños a los venados o el auto. Ese nivel de precisión al conducir también lo experimenté con la XC90 en su segunda generación desde el 2014; la máxima SUV de la línea Volvo con un toque adicional de tecnología ecológico y sorprendente lujo.

Déjeme reiterar, que Volvo reingresa al mercado en Estados Unidos con un ímpetu que inspira respeto y calidad. En los tres autos que he conducido siempre hago una evaluación en base a preguntas triviales a conocidos y vecinos de El Mundo sobre el auto que evalúo. Con Volvo me ha sorprendido que en los 4 autos que he evaluado, la respuesta es consistente. Siempre pregunto, ¿les gusta el auto? Si. ¿Cuánto piensa que cuesta? mmmm.. Unos 40 mil a 45 mil. Bueno, esa respuesta es acertada porque el S90 empieza en esa cantidad, pero este S90 evaluado cuesta 63 mil con todo el paquete completo de Volvo. Mi punto es que es engañoso ya que el auto se ve elegante, discreto pero no grita en su diseño el lujo al vecino que un Mercedes, Audi, o BMW presume con su presencia. En otras palabras, puede pasar desapercibido como un coche con todos los lujos sin ser ostentoso. Por eso mi título, “lujo e innovación con humildad”. Si comparamos este auto a lujosos coches de Mercedes y BMW con todos los accesorios y tecnologías disponibles similares, estos sobrepasan los 75 mil dólares y más.

Este sedan es excepcional en mi opinión. Sienta a 5 personas cómodamente. Me gusta que su diseño externo sea sobrio. La cabina es perfectamente silenciosa y cómoda. Los terminados suizos con madera escandinava, le dan ese toque de elegancia que lo hace sentir como embajador de Suiza. El tablero es distintivo ya que trae una pantalla tipo tableta vertical de 12.3 pulgadas “sensus”. La reacción al toque dactilar es instantánea que hace realmente útil todas las funciones del auto accesibles y fácil de usar, en comparación a otros fabricantes de lujo que tienen sistemas lentos que hacen la navegación disfuncional. Volvo hizo el tablero del conductor digital, incorporando el avanzado tablero reflejado en el vidrio del conductor para monitorear velocidad y navegación a la altura de la cabeza. Una imagen clara y supremamente cómoda y segura.

El equipo de sonido con 19 parlantes y 1400 vatios de potencia es simple, con todos los sistemas de seguridad, mitigación de velocidad y frenado automático, asistencia de estacionamiento por sus 4 cámaras y monitores de distancia alrededor del auto 360 grados en tiempo real y constante, sistema anticolisiones (incluye animales), sistema de corrección de carril, monitor para puntos ciegos, sistema de calefacción con cuatro áreas independientes de clima en la cabina para el conductor y cada pasajero adelante y atrás lo hacen cómodo para todos adentro. El motor de 4 cilindros genera hasta 320 caballos de fuerza y su transmisión de 8 velocidades es suave y rápida que opera en 3 modos de conducción: económico, normal y deportivo. Y para finalizar su cajuela atrás tiene 13.5 pies cúbicos que la hace muy amplia. Y para total seguridad de toda la familia, el auto viene con tracción en 4 ruedas. Perfecto para el noroeste del pacifico en esta frías temperaturas de fin de año.

Volvo derivada su nombre de latín que significa rodando y su logo con el círculo y la flecha diagonal arriba a la derecha es un símbolo antiguo del elemento químico hierro. La idea es que los fundadores de Volvo querían que sus autos representaran fortaleza y hoy después de muchos años de alta ingeniería, claramente lo han conseguido.

S90 2017: Consumo de gasolina es 21/32mpg en ciudad y autopista. Motor de 4 litros Dualmente Turbo cargado. All Wheel Drive y Transmisión de 8 velocidades. Precio: Empieza en $43,250 (gas) y con el paquete completo llega hasta $65,400.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

Foto: media.volvocars.com