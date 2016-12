Querido Santa:

Como bien sabes, se te están acabando las vacaciones, y pronto te tocara partir desde el Polo Norte hacia tu largo viaje alrededor del mundo en donde, como cada año, en cientos de hogares te esperaremos con los ojos llenos de ilusión y el corazón esperanzado, soñando con poder tener eso que tanto anhelamos y que tal vez, solo por esta época, podremos tener la dicha de recibir. Espero que no sea muy tarde para mi lista de deseos, prometo no extenderme, aunque tendría que admitir que dado como están las cosas últimamente, es cuando en realidad más necesitamos de una razón para volver a soñar, volver a confiar, volver a vivir. Seré breve, esto es lo que me gustaría pedirte: quiero que, a pesar de todo el dolor, nuestros niños no pierdan la fe y su deseo genuino de soñar con un mundo mejor. Ellos merecen el mundo que les prometimos, no el que nosotros mismos hemos creado. Te pido que nada ni nadie les robe su sonrisa en ésta Navidad, quiero que no olviden que son niños, quiero que sientan que viven en un lugar seguro del cual no deben temer. También quisiera pedirte por nosotros, los adultos, para que nos esforcemos en ser mejores cada día, en recordar que muy a pesar de las decepciones provocadas por un sistema que muchas veces no entendemos, el trabajo bien hecho tiene su recompensa, esa promesa intangible de que, si en el día de mañana alguien quiere menospreciarnos, podremos levantar el rostro sin vergüenza y con la mirada llena de dignidad y de orgullo. No quiero extender esta carta, pero no podría olvidar a nuestras familias de inmigrantes. Santa, por favor, mueve tus conexiones e intercede por ellas, porque separarlas no es ni será nunca la solución a un futuro prometedor, además, ¿no se supone que la Navidad se trata de unión, amor, paz y perdón?

P.D.: te sugiero hacer este año tu entrada triunfal por la puerta, como las personas normales, ya que la chimenea estará fuera de servicio. Disculpa los inconvenientes. Gracias Santa, eres el mejor.

Con cariño,

Tu comunidad.